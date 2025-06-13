Пісторіус: Європі та Україні слід готуватись до зменшення підтримки США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа має готуватись до поступового зниження військової підтримки з боку США як для самої Європи, так і для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Це так. Так і буде, і ми маємо готуватись до цього", - сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання щодо перспектив зменшення участі США у підтримці України та європейської безпеки загалом.

Міністр визнав, що така тенденція виглядає очікуваною, а європейські країни повинні бути готові компенсувати можливе скорочення американської допомоги.

Він також зазначив, що слід уважно спостерігати, наскільки саме скоротиться американська військова підтримка України, оскільки спершу побоювались повного припинення допомоги, однак наразі США продовжують надавати певну підтримку.

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