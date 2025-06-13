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Пісторіус: Європі та Україні слід готуватись до зменшення підтримки США

борис,пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа має готуватись до поступового зниження військової підтримки з боку США як для самої Європи, так і для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Це так. Так і буде, і ми маємо готуватись до цього", - сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання щодо перспектив зменшення участі США у підтримці України та європейської безпеки загалом.

Міністр визнав, що така тенденція виглядає очікуваною, а європейські країни повинні бути готові компенсувати можливе скорочення американської допомоги.

Він також зазначив, що слід уважно спостерігати, наскільки саме скоротиться американська військова підтримка України, оскільки спершу побоювались повного припинення допомоги, однак наразі США продовжують надавати певну підтримку.

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Автор: 

Європа (1882) США (23465) Україна (5971) Пісторіус Борис (284)


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"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
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13.06.2025 12:17 Відповісти
Так він і не спить.
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13.06.2025 13:06 Відповісти
Це стало зрозумілим, для Західних Партнерів України, ще 4 місяці тому!!!
Трамп-бите вухо, лише переховується на посаді, від кримінальної відповідальності!!
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13.06.2025 12:19 Відповісти
Та кажи вже як про тауруси - допомоги від штатів НЕ БУДЕ.

А то починає кашу по тарілці розмазувати...
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13.06.2025 12:23 Відповісти
Європа - нас. 500 млн і ВВП приблизно як у США - могли б самі за себе подбати
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13.06.2025 12:23 Відповісти
Це ясно з самого початку каденції Трампа.
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13.06.2025 12:26 Відповісти
Першої краденції???
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13.06.2025 12:41 Відповісти
Яраз Афганипрої...Трамп..а дісталося розгрібати Байдену..тепер на черзі Україна..😢
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13.06.2025 12:53 Відповісти
А вы что, байстрюки либерасты еще не начинали это??? Так скоро штын портянок прохарей нюхнете! Или к Рокфору привыкшие?!
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13.06.2025 13:30 Відповісти
 
 