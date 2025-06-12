УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13236 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Пісторіуса
385 13

Зеленський зустрівся з Пісторіусом, обговорили інвестиції в український ОПК

Володимир Зеленський та Борис Пісторіус

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Сьогодні в Україні вже вп’яте з візитом Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Предметно обговорили нашу співпрацю. Є домовленості про додаткові інвестиції в оборонну промисловість і в Україні, і в Німеччині. Зокрема й у далекобійність. Її має бути й буде більше", - розповів Зеленський.

Також співрозмовники торкнулися локалізації виробництва ППО в Україні та спільної дипломатичної роботи – усього, що стосується зміцнення українських позицій.

Читайте: Україна не зможе компенсувати, якщо США припинять обмін розвідданими, - Зеленський

"Дякую за те, що формат "Рамштайн" зберігається, важливо й далі його зміцнювати. Німеччина беззаперечно – один із ключових лідерів у допомозі та захисті життя. Щиро цінуємо кожен пакет підтримки. На цей рік уже маємо 7 мільярдів євро. І може бути більше. Дякую!" - наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) ОПК (229) Пісторіус Борис (279)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Навіщо публікувати пустопорожні цитати цієї нікчеми яка нічого не вирішує?!
показати весь коментар
12.06.2025 18:48 Відповісти
+3
назви мені зебіле хоч одне зважене рішення пісюаніста. чекаю.
показати весь коментар
12.06.2025 19:13 Відповісти
+2
щити для нацгвардії та спец.засоби для розгону чєляді
показати весь коментар
12.06.2025 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Далекобійні шоломи...
показати весь коментар
12.06.2025 18:40 Відповісти
щити для нацгвардії та спец.засоби для розгону чєляді
показати весь коментар
12.06.2025 18:47 Відповісти
Собаки лають ,- а караван Іде . що заважає каравану потрібно знищувати.
показати весь коментар
12.06.2025 18:46 Відповісти
рекомендую почати з сумщини. бо там халепа. каравану як і погоничу буде звізда.
показати весь коментар
12.06.2025 18:48 Відповісти
Ні звізди не буде.Кругом іпсо і ним поганяє.Хорошо видно хто сидить зверху і приймає зважені рішення. не все так однозначно.
показати весь коментар
12.06.2025 19:09 Відповісти
назви мені зебіле хоч одне зважене рішення пісюаніста. чекаю.
показати весь коментар
12.06.2025 19:13 Відповісти
може почнем з чонгара чи вагнерівців?
показати весь коментар
12.06.2025 19:17 Відповісти
Багато невідомого, а невідоме те , що не доказано в суді .і Іловайськ , Чонгар , вагнерівці, ракети які віддали з носіями, атомну зброю і весільні беспілотники багато чого іншого.Дати спокій війську відбивати ворога. чому удачна паутина , тому що про неї практично ніхто не знав .
показати весь коментар
12.06.2025 20:48 Відповісти
це все вода...а по темі що скажеш? 120 000 від ковіду завдяки зе загинуло. розкажеш?
показати весь коментар
12.06.2025 20:51 Відповісти
Навіщо публікувати пустопорожні цитати цієї нікчеми яка нічого не вирішує?!
показати весь коментар
12.06.2025 18:48 Відповісти
який приЗЕдент такі і циати.
показати весь коментар
12.06.2025 18:52 Відповісти
Просто у вас голові має постійно звучати: Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський...
показати весь коментар
12.06.2025 18:55 Відповісти
Пісторіус привіз нам надувні тауруси у вигляді надувної дулі!
показати весь коментар
12.06.2025 18:54 Відповісти
 
 