Зеленський зустрівся з Пісторіусом, обговорили інвестиції в український ОПК

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Сьогодні в Україні вже вп’яте з візитом Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Предметно обговорили нашу співпрацю. Є домовленості про додаткові інвестиції в оборонну промисловість і в Україні, і в Німеччині. Зокрема й у далекобійність. Її має бути й буде більше", - розповів Зеленський.

Також співрозмовники торкнулися локалізації виробництва ППО в Україні та спільної дипломатичної роботи – усього, що стосується зміцнення українських позицій.

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"Дякую за те, що формат "Рамштайн" зберігається, важливо й далі його зміцнювати. Німеччина беззаперечно – один із ключових лідерів у допомозі та захисті життя. Щиро цінуємо кожен пакет підтримки. На цей рік уже маємо 7 мільярдів євро. І може бути більше. Дякую!" - наголосив президент.