Зеленский встретился с Писториусом, обсудили инвестиции в украинский ОПК
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Сегодня в Украине уже в пятый раз с визитом Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Предметно обсудили наше сотрудничество. Есть договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность и в Украине, и в Германии. В том числе и в дальнобойность. Ее должно быть и будет больше", - рассказал Зеленский.
Также собеседники коснулись локализации производства ПВО в Украине и совместной дипломатической работы - всего, что касается укрепления украинских позиций.
"Благодарю за то, что формат "Рамштайн" сохраняется, важно и дальше его укреплять. Германия безусловно - один из ключевых лидеров в помощи и защите жизни. Искренне ценим каждый пакет поддержки. На этот год уже имеем 7 миллиардов евро. И может быть больше. Благодарю!" - подчеркнул президент.
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