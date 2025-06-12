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Новости Встреча Зеленского и Писториуса
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Зеленский встретился с Писториусом, обсудили инвестиции в украинский ОПК

Владимир Зеленский и Борис Писториус

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Сегодня в Украине уже в пятый раз с визитом Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Предметно обсудили наше сотрудничество. Есть договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность и в Украине, и в Германии. В том числе и в дальнобойность. Ее должно быть и будет больше", - рассказал Зеленский.

Также собеседники коснулись локализации производства ПВО в Украине и совместной дипломатической работы - всего, что касается укрепления украинских позиций.

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"Благодарю за то, что формат "Рамштайн" сохраняется, важно и дальше его укреплять. Германия безусловно - один из ключевых лидеров в помощи и защите жизни. Искренне ценим каждый пакет поддержки. На этот год уже имеем 7 миллиардов евро. И может быть больше. Благодарю!" - подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) ОПК (155) Писториус Борис (232)


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Топ комментарии
+3
Навіщо публікувати пустопорожні цитати цієї нікчеми яка нічого не вирішує?!
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12.06.2025 18:48 Ответить
+3
назви мені зебіле хоч одне зважене рішення пісюаніста. чекаю.
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12.06.2025 19:13 Ответить
+2
щити для нацгвардії та спец.засоби для розгону чєляді
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12.06.2025 18:47 Ответить
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Далекобійні шоломи...
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12.06.2025 18:40 Ответить
щити для нацгвардії та спец.засоби для розгону чєляді
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12.06.2025 18:47 Ответить
Собаки лають ,- а караван Іде . що заважає каравану потрібно знищувати.
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12.06.2025 18:46 Ответить
рекомендую почати з сумщини. бо там халепа. каравану як і погоничу буде звізда.
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12.06.2025 18:48 Ответить
Ні звізди не буде.Кругом іпсо і ним поганяє.Хорошо видно хто сидить зверху і приймає зважені рішення. не все так однозначно.
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12.06.2025 19:09 Ответить
назви мені зебіле хоч одне зважене рішення пісюаніста. чекаю.
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12.06.2025 19:13 Ответить
може почнем з чонгара чи вагнерівців?
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12.06.2025 19:17 Ответить
Навіщо публікувати пустопорожні цитати цієї нікчеми яка нічого не вирішує?!
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12.06.2025 18:48 Ответить
який приЗЕдент такі і циати.
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12.06.2025 18:52 Ответить
Просто у вас голові має постійно звучати: Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський Зеленський...
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12.06.2025 18:55 Ответить
Пісторіус привіз нам надувні тауруси у вигляді надувної дулі!
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12.06.2025 18:54 Ответить
 
 