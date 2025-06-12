Зеленский встретился с Писториусом, обсудили инвестиции в украинский ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Сегодня в Украине уже в пятый раз с визитом Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Предметно обсудили наше сотрудничество. Есть договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность и в Украине, и в Германии. В том числе и в дальнобойность. Ее должно быть и будет больше", - рассказал Зеленский.

Также собеседники коснулись локализации производства ПВО в Украине и совместной дипломатической работы - всего, что касается укрепления украинских позиций.

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"Благодарю за то, что формат "Рамштайн" сохраняется, важно и дальше его укреплять. Германия безусловно - один из ключевых лидеров в помощи и защите жизни. Искренне ценим каждый пакет поддержки. На этот год уже имеем 7 миллиардов евро. И может быть больше. Благодарю!" - подчеркнул президент.