Писториус: Европе и Украине следует готовиться к уменьшению поддержки США

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна готовиться к постепенному снижению военной поддержки со стороны США как для самой Европы, так и для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Это так. Так и будет, и мы должны готовиться к этому", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о перспективах уменьшения участия США в поддержке Украины и европейской безопасности в целом.

Министр признал, что такая тенденция выглядит ожидаемой, а европейские страны должны быть готовы компенсировать возможное сокращение американской помощи.

Он также отметил, что следует внимательно наблюдать, насколько именно сократится американская военная поддержка Украины, поскольку сначала опасались полного прекращения помощи, однако сейчас США продолжают оказывать определенную поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Писториусом, обсудили инвестиции в украинский ОПК