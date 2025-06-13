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Писториус: Европе и Украине следует готовиться к уменьшению поддержки США

борис,писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна готовиться к постепенному снижению военной поддержки со стороны США как для самой Европы, так и для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Это так. Так и будет, и мы должны готовиться к этому", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о перспективах уменьшения участия США в поддержке Украины и европейской безопасности в целом.

Министр признал, что такая тенденция выглядит ожидаемой, а европейские страны должны быть готовы компенсировать возможное сокращение американской помощи.

Он также отметил, что следует внимательно наблюдать, насколько именно сократится американская военная поддержка Украины, поскольку сначала опасались полного прекращения помощи, однако сейчас США продолжают оказывать определенную поддержку.

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Автор: 

Европа (1921) США (27195) Украина (45023) Писториус Борис (236)


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"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
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13.06.2025 12:17 Ответить
Так він і не спить.
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13.06.2025 13:06 Ответить
Це стало зрозумілим, для Західних Партнерів України, ще 4 місяці тому!!!
Трамп-бите вухо, лише переховується на посаді, від кримінальної відповідальності!!
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13.06.2025 12:19 Ответить
Та кажи вже як про тауруси - допомоги від штатів НЕ БУДЕ.

А то починає кашу по тарілці розмазувати...
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13.06.2025 12:23 Ответить
Європа - нас. 500 млн і ВВП приблизно як у США - могли б самі за себе подбати
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13.06.2025 12:23 Ответить
Це ясно з самого початку каденції Трампа.
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13.06.2025 12:26 Ответить
Першої краденції???
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13.06.2025 12:41 Ответить
Яраз Афганипрої...Трамп..а дісталося розгрібати Байдену..тепер на черзі Україна..😢
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13.06.2025 12:53 Ответить
А вы что, байстрюки либерасты еще не начинали это??? Так скоро штын портянок прохарей нюхнете! Или к Рокфору привыкшие?!
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13.06.2025 13:30 Ответить
 
 