Ворог активно використовує FPV-дрони, в тому числі на оптоволокні у Часовому Ярі. ЗСУ не вистачає комплексів РЕБ, - 24 ОМБр
Запеклі бої на напрямку Часового Яру у Донецькій області продовжуються, ЗСУ вже понад рік утримують там оборону. Окупанти збільшують інтенсивність на відповідній ділянці, яка залишається для ворога пріоритетною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк.
На напрямку зростає кількість російських FPV-дронів, в тому числі на оптоволокні. Їх застосовують обидві сторони. Такі безпілотники важче виявити та знищити, розповідає захисник.
"Такі дрони використовуються для ураження техніки, хоча сама техніка в місті зараз майже не з’являється - ані наша, ані ворожа. Але потреба в засобах радіоелектронної боротьби залишається критичною", - зауважив пресофіцер, додаючи, що йдеться в тому числі про мобільні комплекси, які встановлюються на авто.
За словами Петрасюка, коли захисники перевозять вантажі - вони "на пороховій бочці", адже дрони в будь-який момент можуть атакувати транспорт.
"Щоб не дозволити дрону вразити авто, потрібен потужний РЕБ. Це - захист і впевненість у тому, що ти доїдеш", - пояснив він.
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Ета Порошенко! На краві!! Барига!!!
Тай навіть проти такого дрону, це лотерея....хто розуміє...
Нещодавно Бірюков, анонсував збір, на детектор дронів, з можливістю перехоплення каналу зв'язку, на прохання уточнити ТХ, тичина. чому не організувати збір коштів під самий виріб, також тишина....
Тому надія лише на себе, і Бога....
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