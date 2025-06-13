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Новини Бої за Часів Яр
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Ворог активно використовує FPV-дрони, в тому числі на оптоволокні у Часовому Ярі. ЗСУ не вистачає комплексів РЕБ, - 24 ОМБр

Руйнування Часового Яру

Запеклі бої на напрямку Часового Яру у Донецькій області продовжуються, ЗСУ вже понад рік утримують там оборону. Окупанти збільшують інтенсивність на відповідній ділянці, яка залишається для ворога пріоритетною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк.

На напрямку зростає кількість російських FPV-дронів, в тому числі на оптоволокні. Їх застосовують обидві сторони. Такі безпілотники важче виявити та знищити, розповідає захисник.

"Такі дрони використовуються для ураження техніки, хоча сама техніка в місті зараз майже не з’являється - ані наша, ані ворожа. Але потреба в засобах радіоелектронної боротьби залишається критичною", - зауважив пресофіцер, додаючи, що йдеться в тому числі про мобільні комплекси, які встановлюються на авто.

За словами Петрасюка, коли захисники перевозять вантажі - вони "на пороховій бочці", адже дрони в будь-який момент можуть атакувати транспорт.

"Щоб не дозволити дрону вразити авто, потрібен потужний РЕБ. Це - захист і впевненість у тому, що ти доїдеш", - пояснив він.

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Автор: 

Донецька область (8834) бойові дії (4105) 24 ОМБр імені короля Данила (260) Часів Яр (373) Бахмутський район (495)


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Умєров...чому в ЗСУ не вистачає комплексів РЕБ? Умєров,ти що...крадеш бюджет?
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13.06.2025 12:34 Відповісти
"...Умєров,ти що...крадеш бюджет?"
Ета Порошенко! На краві!! Барига!!!
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13.06.2025 13:08 Відповісти
РЕБ проти оптоволокна..... ?
Тай навіть проти такого дрону, це лотерея....хто розуміє...
Нещодавно Бірюков, анонсував збір, на детектор дронів, з можливістю перехоплення каналу зв'язку, на прохання уточнити ТХ, тичина. чому не організувати збір коштів під самий виріб, також тишина....
Тому надія лише на себе, і Бога....
.
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13.06.2025 12:36 Відповісти
Ай-Петрі потрібні, допоможіть постачальнику з логістикою.
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13.06.2025 12:42 Відповісти
Так наша найвеличніша гніда заборонила купляти рэби Ай Петрі. Це ж не ця зелена падаль з дерьмаком там сидять в окопах. У них все добре в бункері і охрани дофіга - сто тищ мордоворотів
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13.06.2025 12:47 Відповісти
 
 