Ворог активно використовує FPV-дрони, в тому числі на оптоволокні у Часовому Ярі. ЗСУ не вистачає комплексів РЕБ, - 24 ОМБр

Запеклі бої на напрямку Часового Яру у Донецькій області продовжуються, ЗСУ вже понад рік утримують там оборону. Окупанти збільшують інтенсивність на відповідній ділянці, яка залишається для ворога пріоритетною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 24-ї ОМБр Олег Петрасюк.

На напрямку зростає кількість російських FPV-дронів, в тому числі на оптоволокні. Їх застосовують обидві сторони. Такі безпілотники важче виявити та знищити, розповідає захисник.

"Такі дрони використовуються для ураження техніки, хоча сама техніка в місті зараз майже не з’являється - ані наша, ані ворожа. Але потреба в засобах радіоелектронної боротьби залишається критичною", - зауважив пресофіцер, додаючи, що йдеться в тому числі про мобільні комплекси, які встановлюються на авто.

За словами Петрасюка, коли захисники перевозять вантажі - вони "на пороховій бочці", адже дрони в будь-який момент можуть атакувати транспорт.

"Щоб не дозволити дрону вразити авто, потрібен потужний РЕБ. Це - захист і впевненість у тому, що ти доїдеш", - пояснив він.

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