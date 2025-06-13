Враг активно использует FPV-дроны, в том числе на оптоволокне в Часовом Яре. ВСУ не хватает комплексов РЭБ, - 24 ОМБр

Ожесточенные бои на направлении Часова Яра в Донецкой области продолжаются, ВСУ уже более года удерживают там оборону. Оккупанты увеличивают интенсивность на соответствующем участке, который остается для врага приоритетным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 24-й ОМБр Олег Петрасюк.

На направлении растет количество российских FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. Их применяют обе стороны. Такие беспилотники труднее обнаружить и уничтожить, рассказывает защитник.

"Такие дроны используются для поражения техники, хотя сама техника в городе сейчас почти не появляется - ни наша, ни вражеская. Но потребность в средствах радиоэлектронной борьбы остается критической", - отметил пресс-офицер, добавляя, что речь идет в том числе о мобильных комплексах, которые устанавливаются на авто.

По словам Петрасюка, когда защитники перевозят грузы - они "на пороховой бочке", ведь дроны в любой момент могут атаковать транспорт.

"Чтобы не позволить дрону поразить авто, нужен мощный РЭБ. Это - защита и уверенность в том, что ты доедешь", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты имеют продвижение в сторону Константиновки с направления Часова Яра, - 93-я ОМБр