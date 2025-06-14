УКР
Російська залізниця перебуває на межі банкрутства, - СЗР

Рівень завантаженості "Российской железной дороги" (РЖД) падає вже 20 місяців поспіль, компанія перебуває на межі банкрутства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів – майже 20% усього парку.

Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.

Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3-3,5 млрд доларів, але коштів на це немає.

На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти. Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Самарській області Росії атакували завод, який забезпечує каталізаторами НПЗ

І що? Поспівчувати?..зараз розридаюсь..
14.06.2025 20:49 Відповісти
Хай ше більше пускає дотаціоних маршрутів, ржд має фінансуватися в повної мірі!
14.06.2025 20:54 Відповісти
Аби ще вона перебувала на мажі Павутини
показати весь коментар
14.06.2025 20:46 Відповісти
Краще щоб вона павутиною накрилася.
14.06.2025 20:54 Відповісти
це фюрера не зупинить
14.06.2025 21:01 Відповісти
А СЗР не хоче своєю профільною роботою зайнятись, чи строчити жовтуху без будь яких фактів то типу робота взагалі?
14.06.2025 21:05 Відповісти
Та ми вже чули не раз: ще два-три місяці і кацапська економіка ляже.
14.06.2025 21:18 Відповісти
"лєтайтє самальотамі аерофлота!" ))
14.06.2025 21:20 Відповісти
схоже це єдине що розвідала СЗР за 3 роки....
14.06.2025 21:25 Відповісти
Якби ще вони там на рейках передохли....як найшвидше
14.06.2025 21:40 Відповісти
Та їм насрати, головне щоб вистачало вагонів техніку возити.
Краще б ділом зайнялись, справжня служба розвідки не дає інтерв'ю та не друкує прогнози...
14.06.2025 22:43 Відповісти
локомотивів залишилося на два-три тижні ?
14.06.2025 23:53 Відповісти
Ну,допомогти залізниці москалів : підірвати ще трохи мостів та депо)Вони ж добровільно не хочуть закрити контору,то варто допомогти)вивільняться члєни для інших галузей)
15.06.2025 00:50 Відповісти
Всьо ху**я!!!! Санкциї нє работают!!!! Нам только лучше!!! Аряяяяяяяяяя!!!!!!!!
15.06.2025 02:08 Відповісти
Так помочь ей надо, обанкротиться
15.06.2025 09:32 Відповісти
 
 