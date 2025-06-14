Російська залізниця перебуває на межі банкрутства, - СЗР
Вже 20 місяців поспіль рівень завантаження "Российской железной дороги" (РЖД) падає, компанія перебуває на межі банкрутства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Торік спад сягнув 4%, за перші п’ять місяців цього року перевищив 7%. На коліях простоює 300 тисяч порожніх вагонів – майже 20% усього парку.
Персоналу в РЖД, згідно з даними розвідки, хронічно не вистачає: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько трьох тисяч інших працівників.
Зношеність рухомого складу посилює кризу: 10 із 20 тисяч локомотивів потребують заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться щороку витрачати по 3-3,5 млрд доларів, але коштів на це немає.
На тлі проблем РЖД скорочує інфраструктурні проєкти. Бюджет розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожений.
