Уже 20 месяцев подряд уровень загрузки "Российской железной дороги" (РЖД) падает, компания находится на грани банкротства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов - почти 20% всего парка.

Персонала в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысячи машинистов и около трех тысяч других работников.

Изношенность подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3-3,5 млрд долларов, но средств на это нет.

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты. Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов к европейским портам заморожено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Самарской области России атаковали завод, который обеспечивает катализаторами НПЗ