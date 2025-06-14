РУС
Российская железная дорога находится на грани банкротства, - СВР

Уровень загрузки "Российской железной дороги" (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов - почти 20% всего парка.

Персонала в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысячи машинистов и около трех тысяч других работников.

Изношенность подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3-3,5 млрд долларов, но средств на это нет.

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты. Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов к европейским портам заморожено.

Топ комментарии
Аби ще вона перебувала на мажі Павутини
показать весь комментарий
14.06.2025 20:46 Ответить
І що? Поспівчувати?..зараз розридаюсь..
показать весь комментарий
14.06.2025 20:49 Ответить
Краще щоб вона павутиною накрилася.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:54 Ответить
Хай ше більше пускає дотаціоних маршрутів, ржд має фінансуватися в повної мірі!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:54 Ответить
це фюрера не зупинить
показать весь комментарий
14.06.2025 21:01 Ответить
А СЗР не хоче своєю профільною роботою зайнятись, чи строчити жовтуху без будь яких фактів то типу робота взагалі?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:05 Ответить
Та ми вже чули не раз: ще два-три місяці і кацапська економіка ляже.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:18 Ответить
"лєтайтє самальотамі аерофлота!" ))
показать весь комментарий
14.06.2025 21:20 Ответить
схоже це єдине що розвідала СЗР за 3 роки....
показать весь комментарий
14.06.2025 21:25 Ответить
Якби ще вони там на рейках передохли....як найшвидше
показать весь комментарий
14.06.2025 21:40 Ответить
Та їм насрати, головне щоб вистачало вагонів техніку возити.
Краще б ділом зайнялись, справжня служба розвідки не дає інтерв'ю та не друкує прогнози...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:43 Ответить
локомотивів залишилося на два-три тижні ?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:53 Ответить
Ну,допомогти залізниці москалів : підірвати ще трохи мостів та депо)Вони ж добровільно не хочуть закрити контору,то варто допомогти)вивільняться члєни для інших галузей)
показать весь комментарий
15.06.2025 00:50 Ответить
Всьо ху**я!!!! Санкциї нє работают!!!! Нам только лучше!!! Аряяяяяяяяяя!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 02:08 Ответить
Так помочь ей надо, обанкротиться
показать весь комментарий
15.06.2025 09:32 Ответить
 
 