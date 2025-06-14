Завдання росіян - повне знищення України. Наразі жодних передумов для завершення бойових дій немає, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Росія хоче знищити Україну та українців, а на захопленні кількох областей вона не зупиниться. Бойові дії не закінчаться найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Телеграфу" розповів командир 429 полку безпілотних систем ("Ахілес") Юрій Федоренко.

"Справжні наміри та цілі РФ, які вони публічно озвучують, - це знищення української державності як явища. Стирання нас з карти світу. Друга складова - це знищення українського народу, як носія культури", - сказав він.

Для реалізації цих цілей Кремль відправлятиме своїх солдатів у нові області, а також тероризуватиме мирне населення, щоб люди продовжували виїжджати за кордон.

При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР.

"Звертаючись до глядачів, прошу вас, будь ласка, усвідомити, що війна, на жаль, не закінчиться у короткостроковій перспективі", - сказав він.

