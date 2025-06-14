УКР
Завдання росіян - повне знищення України. Наразі жодних передумов для завершення бойових дій немає, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Росія хоче знищити Україну та українців, а на захопленні кількох областей вона не зупиниться. Бойові дії не закінчаться найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Телеграфу" розповів командир 429 полку безпілотних систем ("Ахілес") Юрій Федоренко.

"Справжні наміри та цілі РФ, які вони публічно озвучують, - це знищення української державності як явища. Стирання нас з карти світу. Друга складова - це знищення українського народу, як носія культури", - сказав він.

Для реалізації цих цілей Кремль відправлятиме своїх солдатів у нові області, а також тероризуватиме мирне населення, щоб люди продовжували виїжджати за кордон.

При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР.

"Звертаючись до глядачів, прошу вас, будь ласка, усвідомити, що війна, на жаль, не закінчиться у короткостроковій перспективі", - сказав він.

+10
Гіірка правда. І нєхрен все валити на ТЦК, Армія рідіє.
14.06.2025 21:34 Відповісти
+7
"При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР." - хотілось би дізнатись, як саме. Бравурні фрази, агітація, ура-вперед і все таке - це звісно добре, але якщо не підкріплене тим, що летить, стріляє і вбиває в повітрі, на землі - то все фігня.

Може у нас є власна балістика - ні, немає. Є лише гучні заяви, рекламки і обіцянки.
Може у нас є профіцит в дронах усіх типів - ні немає. У нас якраз є гострий дефіцит, про що розповідають різні командири і військовослужбовці.
Може у нас є успіх в розвідувальній і диверсійній роботі - сумнівно, за чотири роки лише одна гучна операція (вона ж "Павутина").

Поки не буде реальної, системної, щоденної роботи в оборонці, без мільйонів на тендерах, схемах і "броніках по 20 тисяч", усі ці переможні наративи - порожній звук. Не піар повинен літати, а дрони, ракети і снаряди.
14.06.2025 21:42 Відповісти
+7
І ще більше тих хто тільки за перемогу , але ціною чужих життів, не своїх.
14.06.2025 21:52 Відповісти
Багато хто свято вірить що кацапи нічого поганого їм не зроблять і вони житимуть навіть краще ніж при Україні- не боячись мобілізації, з- ;правами та свободами;...
14.06.2025 21:48 Відповісти
Та ви що. Тут он повний форум рожевих поні які тигдимкають в очікуванні коли їх братушки звільнять від "проізвола тецека"...
14.06.2025 22:05 Відповісти
Багато хто вірить, що кордони спеціально закрили, щоб люди жили краще ніж з відчиненими кордонами.
15.06.2025 08:01 Відповісти
Ох, біднятко! Ти тепер не можеш поїхати на заробітки в Москву?
15.06.2025 08:17 Відповісти
14.06.2025 21:53 Відповісти
vitaliymkua а ти оновив дані в ТЦК?
14.06.2025 21:56 Відповісти
Я гадав що ми порозумілися та ти мені не писатимеш. Так ні, воно пристає як гімно до підошви....
Тримай воєн. Збулася твоя мрія! Можеш шльопати доноси. Все, не чіпай мене.
14.06.2025 22:03 Відповісти
Та на фіг мені доноси. Я б тебе із задоволенням особисто мобілізував.
14.06.2025 22:12 Відповісти
Ну не будут ухиляться. Ну нагребут еще пол ляма лям на пару лет. Ну закончатся они, дальше шо? Никакого плана нет кроме как воевать сейчас, а дальше будь что будет, как-нибудь. И длится данный план начиная с позиционной войны после того как разбили и отбросили колонны кацапские. Это все на фоне сумасшедшей коррупции, классового неравенства(в том числе и по мобилизации), гендерного неравенства (пол страны как люди живут, остальная часть как скот на отлов и по домам) итд и тп. Естественно у адекватного человека не будет никакого желания идти в конвеер
14.06.2025 22:14 Відповісти
Так вже давно казали що забусячені не будуть воювати. Тим паче за ту мінікацапію що тут побудувала влада останніми роками. Це лише ахіллєс у студіях воює, та на цій гілці воюють купа воєнів. Але ж в реальні окопи не поспішають.
14.06.2025 22:24 Відповісти
У забусяченных в основном краткая дорога по армейской карьере это: отлов-учебка-направление в какую-нибудь пехотную бригаду в окоп в качестве пехотинца не больше- дальше понятно что в конце. Все +- адекватные идут через знакомых либо если повезет как-то на местах решают куда попасть. А 80% мобиков используют в качестве ресурса недолговечного назовем это так. И это слова знакомого контрабаса офика моего, а не мои мысли. Так и живем
14.06.2025 22:29 Відповісти
Отож. І як усвідомити що є повні дебіли які ту бусіфікацію підтримують. І найогидніше, що вони кричать: ухилянт, непотріб, сцикун, і т. д. А потім, коли того "ухилянта" забусячили, та він загинув, тіж самі утирки кричать Герой. І вони не бачать у цьому жодних протиріч. Тут таких повно...
14.06.2025 22:39 Відповісти
Тут уже личный выбор каждого. У каждого свои причины воевать или не воевать. Не суди и не судим будешь. Как-то так
14.06.2025 22:44 Відповісти
Та я ж не осуджую нікого. Тут навпаки про себе стільки наслухаєшся від мамкіних воєнів.
14.06.2025 22:51 Відповісти
Да забей. Думай своей головой, а кто там что говорит дело десятое. Жизнь твоя
14.06.2025 23:34 Відповісти
Співчуваю тобі. Не думав на якийсь другий сайт перейти? Для тебе рус-весна в самий раз буде.
14.06.2025 22:52 Відповісти
Так не вали, пиши частіше в коментах, що вони вчителів б'ють "в рамках закону" і армія одразу наповниться людьми після твоїх коментів.
15.06.2025 07:58 Відповісти
У Європи з'явилась відмазка від України. Ізраїль. Він страшно потерпає. А Україна ? Україна не збільшує дивидендів ... Одні проблеми. З кацапами.
14.06.2025 21:35 Відповісти
А які дивиденди з Ізраїлю?
14.06.2025 22:13 Відповісти
я це ще в 2015 році казав. ніхто не вірив.
14.06.2025 21:38 Відповісти
І враховуючи величезну диспропорцію в розмірах і можливостях , не такий вже і фантастичний сценарій
14.06.2025 21:38 Відповісти
Зато у нас є масса птсатєлєй з півберта готових нити про всьопропало...
14.06.2025 21:48 Відповісти
Так, вас таких теж дох'уя...
14.06.2025 21:58 Відповісти
Себе взнав ?
14.06.2025 22:14 Відповісти
Ці самі "птсатєлєй" усе доросле життя справно платили податки - податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, акциз, мито, податки на майно, екологічний, транспортний, єдиний соціальний внесок та інші. Фактично - фінансували існування державного апарату: міністерств, відомств, силовиків, депутатів, суддів, президентів і їхніх радників. Спеціально навчені люди мали ресурси, повноваження й непогані зарплати, щоб виконувати завдання в інтересах суспільства.

Натомість, коли громадяни ставлять запитання - куди поділися ці гроші, де результат, чому країна знову тримається на ентузіазмі людей - їх обзивають зрадниками, підривачами моралі, "все пропальщиками". Забравши в суспільства право на справедливість, закон, конституційні гарантії, ці ж "професіонали" перетворюють будь-яку незгоду на злочин. А люди, як і раніше, платять.

Щоб не бути "всєпропальщіком", просто факти: з початку 2025 року Україна щомісяця втрачає території. У січні-березні фронт був відносно стабільний (≈18,1 % країни під окупацією). Але вже у квітні почалось просування - +177 км², у травні - ще майже +449км². Це не дуже схоже на «успіхи на фронті», про які так ******* звітувати - це якраз і є та сама «всьо пропало», тільки мовою цифр і мап. По марафону тако ж не розкажуть, правда ж?
15.06.2025 10:06 Відповісти
Та він еталон серед барбершопних та наманекюрених воєнів.
14.06.2025 22:06 Відповісти
власне, тому й треба створювати ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
14.06.2025 22:07 Відповісти
Ще 3-4 лями моб ресурсу, яка там ядерна зброя.
14.06.2025 22:21 Відповісти
В зелених пропагандистів шаблон не міняється: спочатку лякалки про наміри вороги, що нас всіх знищать, потім заяви про "безкінечну" у війну та необхідність населення гуртуватися та активно бусифікуватися і жодного слова про "діяльність" влади, жодного запитання, що вона робить щоб зупинити ворога і припинити терор.
Федоренки явно не помічають, що саме через дії влади і її відношення до громадян за кордон виїжджає все більше молоді та дітей, що своїми дебілкуватими заявами про безкінечну війну вони б'ють по психіці українців сильніше ворожих обстрілів.
14.06.2025 22:26 Відповісти
Та їх зовсім не хвилює, що з України їде молодь. Прийде час, вони також поїдуть і забудуть, що є така країна.

От хто дивує, то це тутешні дописувачі, які не розуміють (чи не хочуть розуміти) до чого все йде. Існуванню України не тільки росія загрожує. Як не дивно загроза йде також з середини, і не тільки і не стільки від влади, як від народу, який не хоче задуматися і почати планувати майбутнє, а пустив все на самотік і продовжує жити мріями, які вклала їм в голови наша пропаганда.
14.06.2025 23:39 Відповісти
А. знов цей барбершопний воїн-пропагандон виліз вилизувати зелену сраку та розповідати про вічну війну. Чого тільки не зробиш заради майбутньої політичної кар'єри.
14.06.2025 23:40 Відповісти
 
 