Завдання росіян - повне знищення України. Наразі жодних передумов для завершення бойових дій немає, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко
Росія хоче знищити Україну та українців, а на захопленні кількох областей вона не зупиниться. Бойові дії не закінчаться найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Телеграфу" розповів командир 429 полку безпілотних систем ("Ахілес") Юрій Федоренко.
"Справжні наміри та цілі РФ, які вони публічно озвучують, - це знищення української державності як явища. Стирання нас з карти світу. Друга складова - це знищення українського народу, як носія культури", - сказав він.
Для реалізації цих цілей Кремль відправлятиме своїх солдатів у нові області, а також тероризуватиме мирне населення, щоб люди продовжували виїжджати за кордон.
При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР.
"Звертаючись до глядачів, прошу вас, будь ласка, усвідомити, що війна, на жаль, не закінчиться у короткостроковій перспективі", - сказав він.
Тримай воєн. Збулася твоя мрія! Можеш шльопати доноси. Все, не чіпай мене.
Може у нас є власна балістика - ні, немає. Є лише гучні заяви, рекламки і обіцянки.
Може у нас є профіцит в дронах усіх типів - ні немає. У нас якраз є гострий дефіцит, про що розповідають різні командири і військовослужбовці.
Може у нас є успіх в розвідувальній і диверсійній роботі - сумнівно, за чотири роки лише одна гучна операція (вона ж "Павутина").
Поки не буде реальної, системної, щоденної роботи в оборонці, без мільйонів на тендерах, схемах і "броніках по 20 тисяч", усі ці переможні наративи - порожній звук. Не піар повинен літати, а дрони, ракети і снаряди.
Натомість, коли громадяни ставлять запитання - куди поділися ці гроші, де результат, чому країна знову тримається на ентузіазмі людей - їх обзивають зрадниками, підривачами моралі, "все пропальщиками". Забравши в суспільства право на справедливість, закон, конституційні гарантії, ці ж "професіонали" перетворюють будь-яку незгоду на злочин. А люди, як і раніше, платять.
Щоб не бути "всєпропальщіком", просто факти: з початку 2025 року Україна щомісяця втрачає території. У січні-березні фронт був відносно стабільний (≈18,1 % країни під окупацією). Але вже у квітні почалось просування - +177 км², у травні - ще майже +449км². Це не дуже схоже на «успіхи на фронті», про які так ******* звітувати - це якраз і є та сама «всьо пропало», тільки мовою цифр і мап. По марафону тако ж не розкажуть, правда ж?
Федоренки явно не помічають, що саме через дії влади і її відношення до громадян за кордон виїжджає все більше молоді та дітей, що своїми дебілкуватими заявами про безкінечну війну вони б'ють по психіці українців сильніше ворожих обстрілів.
От хто дивує, то це тутешні дописувачі, які не розуміють (чи не хочуть розуміти) до чого все йде. Існуванню України не тільки росія загрожує. Як не дивно загроза йде також з середини, і не тільки і не стільки від влади, як від народу, який не хоче задуматися і почати планувати майбутнє, а пустив все на самотік і продовжує жити мріями, які вклала їм в голови наша пропаганда.