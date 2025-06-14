РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8692 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 288 38

Задача россиян - полное уничтожение Украины. На данный момент никаких предпосылок для завершения боевых действий нет, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

сводка Генштаба

Россия хочет уничтожить Украину и украинцев, а на захвате нескольких областей она не остановится. Боевые действия не закончатся в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Телеграфу" рассказал командир 429 полка беспилотных систем ("Ахилес") Юрий Федоренко.

"Настоящие намерения и цели РФ, которые они публично озвучивают, - это уничтожение украинской государственности как явления. Стирание нас с карты мира. Вторая составляющая - это уничтожение украинского народа, как носителя культуры", - сказал он.

Для реализации этих целей Кремль будет отправлять своих солдат в новые области, а также терроризировать мирное население, чтобы люди продолжали выезжать за границу.

При этом Федоренко добавил, что Украина сейчас имеет возможность останавливать на фронте противника, который имеет значительное преимущество в ресурсах и силах, а также имеет внешнюю поддержку от стран вроде Китая и КНДР.

"Обращаясь к зрителям, прошу вас, пожалуйста, осознать, что война, к сожалению, не закончится в краткосрочной перспективе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ использует новую тактику, это помогает продвижению, - NYT

Автор: 

армия РФ (20608) боевые действия (4885) война в Украине (6189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Гіірка правда. І нєхрен все валити на ТЦК, Армія рідіє.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:34 Ответить
+7
"При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР." - хотілось би дізнатись, як саме. Бравурні фрази, агітація, ура-вперед і все таке - це звісно добре, але якщо не підкріплене тим, що летить, стріляє і вбиває в повітрі, на землі - то все фігня.

Може у нас є власна балістика - ні, немає. Є лише гучні заяви, рекламки і обіцянки.
Може у нас є профіцит в дронах усіх типів - ні немає. У нас якраз є гострий дефіцит, про що розповідають різні командири і військовослужбовці.
Може у нас є успіх в розвідувальній і диверсійній роботі - сумнівно, за чотири роки лише одна гучна операція (вона ж "Павутина").

Поки не буде реальної, системної, щоденної роботи в оборонці, без мільйонів на тендерах, схемах і "броніках по 20 тисяч", усі ці переможні наративи - порожній звук. Не піар повинен літати, а дрони, ракети і снаряди.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:42 Ответить
+7
І ще більше тих хто тільки за перемогу , але ціною чужих життів, не своїх.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гіірка правда. І нєхрен все валити на ТЦК, Армія рідіє.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:34 Ответить
Багато хто свято вірить що кацапи нічого поганого їм не зроблять і вони житимуть навіть краще ніж при Україні- не боячись мобілізації, з- ;правами та свободами;...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:48 Ответить
Та ви що. Тут он повний форум рожевих поні які тигдимкають в очікуванні коли їх братушки звільнять від "проізвола тецека"...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:05 Ответить
Багато хто вірить, що кордони спеціально закрили, щоб люди жили краще ніж з відчиненими кордонами.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:01 Ответить
Ох, біднятко! Ти тепер не можеш поїхати на заробітки в Москву?
показать весь комментарий
15.06.2025 08:17 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 21:53 Ответить
vitaliymkua а ти оновив дані в ТЦК?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:56 Ответить
Я гадав що ми порозумілися та ти мені не писатимеш. Так ні, воно пристає як гімно до підошви....
Тримай воєн. Збулася твоя мрія! Можеш шльопати доноси. Все, не чіпай мене.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:03 Ответить
Та на фіг мені доноси. Я б тебе із задоволенням особисто мобілізував.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:12 Ответить
Ну не будут ухиляться. Ну нагребут еще пол ляма лям на пару лет. Ну закончатся они, дальше шо? Никакого плана нет кроме как воевать сейчас, а дальше будь что будет, как-нибудь. И длится данный план начиная с позиционной войны после того как разбили и отбросили колонны кацапские. Это все на фоне сумасшедшей коррупции, классового неравенства(в том числе и по мобилизации), гендерного неравенства (пол страны как люди живут, остальная часть как скот на отлов и по домам) итд и тп. Естественно у адекватного человека не будет никакого желания идти в конвеер
показать весь комментарий
14.06.2025 22:14 Ответить
Так вже давно казали що забусячені не будуть воювати. Тим паче за ту мінікацапію що тут побудувала влада останніми роками. Це лише ахіллєс у студіях воює, та на цій гілці воюють купа воєнів. Але ж в реальні окопи не поспішають.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:24 Ответить
У забусяченных в основном краткая дорога по армейской карьере это: отлов-учебка-направление в какую-нибудь пехотную бригаду в окоп в качестве пехотинца не больше- дальше понятно что в конце. Все +- адекватные идут через знакомых либо если повезет как-то на местах решают куда попасть. А 80% мобиков используют в качестве ресурса недолговечного назовем это так. И это слова знакомого контрабаса офика моего, а не мои мысли. Так и живем
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
Отож. І як усвідомити що є повні дебіли які ту бусіфікацію підтримують. І найогидніше, що вони кричать: ухилянт, непотріб, сцикун, і т. д. А потім, коли того "ухилянта" забусячили, та він загинув, тіж самі утирки кричать Герой. І вони не бачать у цьому жодних протиріч. Тут таких повно...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:39 Ответить
Тут уже личный выбор каждого. У каждого свои причины воевать или не воевать. Не суди и не судим будешь. Как-то так
показать весь комментарий
14.06.2025 22:44 Ответить
Та я ж не осуджую нікого. Тут навпаки про себе стільки наслухаєшся від мамкіних воєнів.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:51 Ответить
Да забей. Думай своей головой, а кто там что говорит дело десятое. Жизнь твоя
показать весь комментарий
14.06.2025 23:34 Ответить
Співчуваю тобі. Не думав на якийсь другий сайт перейти? Для тебе рус-весна в самий раз буде.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:52 Ответить
Так не вали, пиши частіше в коментах, що вони вчителів б'ють "в рамках закону" і армія одразу наповниться людьми після твоїх коментів.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:58 Ответить
У Європи з'явилась відмазка від України. Ізраїль. Він страшно потерпає. А Україна ? Україна не збільшує дивидендів ... Одні проблеми. З кацапами.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:35 Ответить
А які дивиденди з Ізраїлю?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:13 Ответить
я це ще в 2015 році казав. ніхто не вірив.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:38 Ответить
І враховуючи величезну диспропорцію в розмірах і можливостях , не такий вже і фантастичний сценарій
показать весь комментарий
14.06.2025 21:38 Ответить
"При цьому Федоренко додав, що Україна зараз має змогу зупиняти на фронті противника, який має значну перевагу в ресурсах і силах, а також має зовнішню підтримку від країн на кшталт Китаю та КНДР." - хотілось би дізнатись, як саме. Бравурні фрази, агітація, ура-вперед і все таке - це звісно добре, але якщо не підкріплене тим, що летить, стріляє і вбиває в повітрі, на землі - то все фігня.

Може у нас є власна балістика - ні, немає. Є лише гучні заяви, рекламки і обіцянки.
Може у нас є профіцит в дронах усіх типів - ні немає. У нас якраз є гострий дефіцит, про що розповідають різні командири і військовослужбовці.
Може у нас є успіх в розвідувальній і диверсійній роботі - сумнівно, за чотири роки лише одна гучна операція (вона ж "Павутина").

Поки не буде реальної, системної, щоденної роботи в оборонці, без мільйонів на тендерах, схемах і "броніках по 20 тисяч", усі ці переможні наративи - порожній звук. Не піар повинен літати, а дрони, ракети і снаряди.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:42 Ответить
Зато у нас є масса птсатєлєй з півберта готових нити про всьопропало...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:48 Ответить
І ще більше тих хто тільки за перемогу , але ціною чужих життів, не своїх.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:52 Ответить
Так, вас таких теж дох'уя...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:58 Ответить
Себе взнав ?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:14 Ответить
Ці самі "птсатєлєй" усе доросле життя справно платили податки - податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, акциз, мито, податки на майно, екологічний, транспортний, єдиний соціальний внесок та інші. Фактично - фінансували існування державного апарату: міністерств, відомств, силовиків, депутатів, суддів, президентів і їхніх радників. Спеціально навчені люди мали ресурси, повноваження й непогані зарплати, щоб виконувати завдання в інтересах суспільства.

Натомість, коли громадяни ставлять запитання - куди поділися ці гроші, де результат, чому країна знову тримається на ентузіазмі людей - їх обзивають зрадниками, підривачами моралі, "все пропальщиками". Забравши в суспільства право на справедливість, закон, конституційні гарантії, ці ж "професіонали" перетворюють будь-яку незгоду на злочин. А люди, як і раніше, платять.

Щоб не бути "всєпропальщіком", просто факти: з початку 2025 року Україна щомісяця втрачає території. У січні-березні фронт був відносно стабільний (≈18,1 % країни під окупацією). Але вже у квітні почалось просування - +177 км², у травні - ще майже +449км². Це не дуже схоже на «успіхи на фронті», про які так ******* звітувати - це якраз і є та сама «всьо пропало», тільки мовою цифр і мап. По марафону тако ж не розкажуть, правда ж?
показать весь комментарий
15.06.2025 10:06 Ответить
Та він еталон серед барбершопних та наманекюрених воєнів.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:06 Ответить
власне, тому й треба створювати ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
14.06.2025 22:07 Ответить
Ще 3-4 лями моб ресурсу, яка там ядерна зброя.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:21 Ответить
В зелених пропагандистів шаблон не міняється: спочатку лякалки про наміри вороги, що нас всіх знищать, потім заяви про "безкінечну" у війну та необхідність населення гуртуватися та активно бусифікуватися і жодного слова про "діяльність" влади, жодного запитання, що вона робить щоб зупинити ворога і припинити терор.
Федоренки явно не помічають, що саме через дії влади і її відношення до громадян за кордон виїжджає все більше молоді та дітей, що своїми дебілкуватими заявами про безкінечну війну вони б'ють по психіці українців сильніше ворожих обстрілів.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:26 Ответить
Та їх зовсім не хвилює, що з України їде молодь. Прийде час, вони також поїдуть і забудуть, що є така країна.

От хто дивує, то це тутешні дописувачі, які не розуміють (чи не хочуть розуміти) до чого все йде. Існуванню України не тільки росія загрожує. Як не дивно загроза йде також з середини, і не тільки і не стільки від влади, як від народу, який не хоче задуматися і почати планувати майбутнє, а пустив все на самотік і продовжує жити мріями, які вклала їм в голови наша пропаганда.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:39 Ответить
А. знов цей барбершопний воїн-пропагандон виліз вилизувати зелену сраку та розповідати про вічну війну. Чого тільки не зробиш заради майбутньої політичної кар'єри.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:40 Ответить
 
 