Задача россиян - полное уничтожение Украины. На данный момент никаких предпосылок для завершения боевых действий нет, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко
Россия хочет уничтожить Украину и украинцев, а на захвате нескольких областей она не остановится. Боевые действия не закончатся в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Телеграфу" рассказал командир 429 полка беспилотных систем ("Ахилес") Юрий Федоренко.
"Настоящие намерения и цели РФ, которые они публично озвучивают, - это уничтожение украинской государственности как явления. Стирание нас с карты мира. Вторая составляющая - это уничтожение украинского народа, как носителя культуры", - сказал он.
Для реализации этих целей Кремль будет отправлять своих солдат в новые области, а также терроризировать мирное население, чтобы люди продолжали выезжать за границу.
При этом Федоренко добавил, что Украина сейчас имеет возможность останавливать на фронте противника, который имеет значительное преимущество в ресурсах и силах, а также имеет внешнюю поддержку от стран вроде Китая и КНДР.
"Обращаясь к зрителям, прошу вас, пожалуйста, осознать, что война, к сожалению, не закончится в краткосрочной перспективе", - сказал он.
Тримай воєн. Збулася твоя мрія! Можеш шльопати доноси. Все, не чіпай мене.
Може у нас є власна балістика - ні, немає. Є лише гучні заяви, рекламки і обіцянки.
Може у нас є профіцит в дронах усіх типів - ні немає. У нас якраз є гострий дефіцит, про що розповідають різні командири і військовослужбовці.
Може у нас є успіх в розвідувальній і диверсійній роботі - сумнівно, за чотири роки лише одна гучна операція (вона ж "Павутина").
Поки не буде реальної, системної, щоденної роботи в оборонці, без мільйонів на тендерах, схемах і "броніках по 20 тисяч", усі ці переможні наративи - порожній звук. Не піар повинен літати, а дрони, ракети і снаряди.
Натомість, коли громадяни ставлять запитання - куди поділися ці гроші, де результат, чому країна знову тримається на ентузіазмі людей - їх обзивають зрадниками, підривачами моралі, "все пропальщиками". Забравши в суспільства право на справедливість, закон, конституційні гарантії, ці ж "професіонали" перетворюють будь-яку незгоду на злочин. А люди, як і раніше, платять.
Щоб не бути "всєпропальщіком", просто факти: з початку 2025 року Україна щомісяця втрачає території. У січні-березні фронт був відносно стабільний (≈18,1 % країни під окупацією). Але вже у квітні почалось просування - +177 км², у травні - ще майже +449км². Це не дуже схоже на «успіхи на фронті», про які так ******* звітувати - це якраз і є та сама «всьо пропало», тільки мовою цифр і мап. По марафону тако ж не розкажуть, правда ж?
Федоренки явно не помічають, що саме через дії влади і її відношення до громадян за кордон виїжджає все більше молоді та дітей, що своїми дебілкуватими заявами про безкінечну війну вони б'ють по психіці українців сильніше ворожих обстрілів.
От хто дивує, то це тутешні дописувачі, які не розуміють (чи не хочуть розуміти) до чого все йде. Існуванню України не тільки росія загрожує. Як не дивно загроза йде також з середини, і не тільки і не стільки від влади, як від народу, який не хоче задуматися і почати планувати майбутнє, а пустив все на самотік і продовжує жити мріями, які вклала їм в голови наша пропаганда.