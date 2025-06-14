Задача россиян - полное уничтожение Украины. На данный момент никаких предпосылок для завершения боевых действий нет, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

Россия хочет уничтожить Украину и украинцев, а на захвате нескольких областей она не остановится. Боевые действия не закончатся в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Телеграфу" рассказал командир 429 полка беспилотных систем ("Ахилес") Юрий Федоренко.

"Настоящие намерения и цели РФ, которые они публично озвучивают, - это уничтожение украинской государственности как явления. Стирание нас с карты мира. Вторая составляющая - это уничтожение украинского народа, как носителя культуры", - сказал он.

Для реализации этих целей Кремль будет отправлять своих солдат в новые области, а также терроризировать мирное население, чтобы люди продолжали выезжать за границу.

При этом Федоренко добавил, что Украина сейчас имеет возможность останавливать на фронте противника, который имеет значительное преимущество в ресурсах и силах, а также имеет внешнюю поддержку от стран вроде Китая и КНДР.

"Обращаясь к зрителям, прошу вас, пожалуйста, осознать, что война, к сожалению, не закончится в краткосрочной перспективе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ использует новую тактику, это помогает продвижению, - NYT