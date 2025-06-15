З початку доби на фронті 178 бойових зіткнень. Наразі триває вісім боїв, - Генштаб

На даний час загалом відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог атакує на 11 напрямках та у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог три рази намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки та Новоплатонівки. На даний час точиться два бої.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще дві атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили шість ворожих штурмів. Ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська за сьогодні відбили 21 ворожу атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 45 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 210 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість автомобілів, 12 мотоциклів, 11 БпЛА, станцію візуального спостереження Муром-М, 2 антени управління БпЛА. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, дві гармати та один засіб РЕБ противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 23 ворожі атаки поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко, Вільне Поле. Дотепер триває два боєзіткнення.

Бойові дії на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили штурм загарбників у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 33 атаки противника, шість боєзіткнень досі продовжуються.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-тої окремої бригади берегової оборони, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

