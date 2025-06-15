С начала суток на фронте 178 боевых столкновений. Сейчас продолжается восемь боев, - Генштаб

В настоящее время в целом произошло 178 боевых столкновений. Враг атакует на 11 направлениях и в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг три раза пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки. В настоящее время идет два боя.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и Верхнекаменского, получили отпор.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили 21 вражескую атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 45 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 210 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть автомобилей, 12 мотоциклов, 11 БпЛА, станцию визуального наблюдения Муром-М, 2 антенны управления БпЛА. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, две пушки и одно средство РЭБ противника.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 23 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и в направлении Шевченко, Вольное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения.

Боевые действия на юге и севере

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили 33 атаки противника, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 98 раз атаковал позиции Сил обороны. Больше всего - на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, - Генштаб