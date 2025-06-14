С начала суток враг 98 раз атаковал позиции Сил обороны. Больше всего - на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, - Генштаб

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Галагановка Черниговской области; Горки, Проходы, Турья, Угроиды, Братеница Сумской области. Противник нанес авиационный удар по районам Медведевки и Большой Писаревки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое. Две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Голубовки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районах Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголовое. Еще пять атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили вражескую атаку. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

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На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Дилиевки, Торецка и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Украинские подразделения отбили пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кринича.

На Новопавловском направлении захватчики 14 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатирь, Новоселка и в направлении Шевченко, Вольное Поле. Наши воины уже отбили 11 атак. Бои не утихают.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Полтавка.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районе Каменского.

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На Приднепровском направлении украинские защитники отбили атаку врага, который пытался продвинуться в районе Антоновского моста.

На Курском направлении наши защитники отбили 18 атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг четыре раза наносил авиационные удары, сбросив девять управляемых бомб, и осуществил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.