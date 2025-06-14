Продвижения армии РФ на Днепропетровскую область сейчас нет. Враг закидывает небольшие ДРГ, чтобы создать картинку, - Зеленский
Российские войска забрасывают в Днепропетровскую область небольшие диверсионно-разведывательные группы, чтобы создать впечатление о якобы успешном продвижении и вызвать информационный резонанс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"В Днепровской области - пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали", - рассказал Зеленский.
Одну из таких ДРГ накануне, по словам Зеленского, уничтожили украинские военные.
"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была из шести человек. Они продвинулись просто из-за того, что маленькая группа и их не видят", - добавил украинский президент.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".
В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта.
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