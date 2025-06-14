РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
612 16

Продвижения армии РФ на Днепропетровскую область сейчас нет. Враг закидывает небольшие ДРГ, чтобы создать картинку, - Зеленский

Зеленский о ДРГ в Днепропетровской области

Российские войска забрасывают в Днепропетровскую область небольшие диверсионно-разведывательные группы, чтобы создать впечатление о якобы успешном продвижении и вызвать информационный резонанс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"В Днепровской области - пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали", - рассказал Зеленский.

Одну из таких ДРГ накануне, по словам Зеленского, уничтожили украинские военные.

"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была из шести человек. Они продвинулись просто из-за того, что маленькая группа и их не видят", - добавил украинский президент.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ не пересекла админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Автор: 

боевые действия (4359) ДРГ (104) Днепропетровская область (4103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
В Сумську обл - теж закидали ДРГ - потім і більше кацапів зайшло
показать весь комментарий
14.06.2025 17:42 Ответить
+3
Ти краще розкажи,чи там є щось подібне на лінію оборони.Чи там вже замінували чи переорали шляхові сполучення з окупованими територіями?(
показать весь комментарий
14.06.2025 17:50 Ответить
+2
показать весь комментарий
14.06.2025 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому так багато стало Зе?
показать весь комментарий
14.06.2025 17:39 Ответить
у нього сьогодня бенефіс у зв'язку з паузою між закордонними вояжами.
показать весь комментарий
14.06.2025 17:45 Ответить
Так пишуть же, йому бідному треба озвучити
показать весь комментарий
14.06.2025 18:13 Ответить
В Сумську обл - теж закидали ДРГ - потім і більше кацапів зайшло
показать весь комментарий
14.06.2025 17:42 Ответить
По створенню "картинок" Вова й сам великий спец, подібні методи у ОП непогано відпрацьовані...
показать весь комментарий
14.06.2025 17:44 Ответить
Ти краще розкажи,чи там є щось подібне на лінію оборони.Чи там вже замінували чи переорали шляхові сполучення з окупованими територіями?(
показать весь комментарий
14.06.2025 17:50 Ответить
Невже кацапи не розуміють що на Дніпропетровщині їх подохне в рази більше ніж за попередні роки війни?
показать весь комментарий
14.06.2025 17:51 Ответить
Поясніть чому? Що надзвичайного станеться з кацапи при перетині ними умовної лінії адміністративного кордону Дніпропетровської області?
показать весь комментарий
14.06.2025 17:55 Ответить
Зеленский сам себе в ногу стреляет, зачем это говорить лишний раз на уровне Президента, когда враг находится на границе с Днепропетровской областью. Фронт не замер намертво, и в случае невыгодных позиций или штурма на том или ином участке оборона может подвинуться на более выгодную позицию пусть даже на 100 метров, но у людей то останется в памяти что ещё пару дней назад Президент уверял, что нету... а оно вот как... есть. Всё, что касается того направления в районе Покровска, наши войны выкладываются не на 100%... - а на 110-200%, никто, там из военнослужащих ничего сдавать не собирается (ну за исключением тех кто в сзч бегут). Но все кто работает на этом и не только участке, говорят, что ситуация очень сложная... и орда валит и валит
показать весь комментарий
14.06.2025 17:53 Ответить
Та він завжди бреше. Ніхто не здивується. Всі вже звикли, що зсу відступають на всіх ділянках фронту. Майже на всіх.
показать весь комментарий
14.06.2025 17:57 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 17:54 Ответить
Цікаво, Мерц з Макроном вже збудували укріплення в Дніпропетровській області, чи знову підставлять нашого Лідора?
показать весь комментарий
14.06.2025 17:59 Ответить
Зелупи зрадники так і про сумську область сцяли в вуха. Як про шашлики в 22.
показать весь комментарий
14.06.2025 18:10 Ответить
А хтось вірить після всіх зашкварів і брехні Зе? Ніби він тільки що повернувся з підготовлених його командою окопів(укріплень) і на свої очі бачив поле бою все? Все про що говорить Зе - суцільна бренхня і піар, перевірені часом в довгих шість років.
показать весь комментарий
14.06.2025 18:11 Ответить
Придурок зелений, ти тільки на кордоні Дніпропетровщини не фоткайся.
показать весь комментарий
14.06.2025 18:20 Ответить
 
 