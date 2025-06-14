Просування армії РФ на Дніпропетровську область зараз немає. Ворог закидає невеликі ДРГ, щоб створити картинку, - Зеленський
Російські війська закидають у Дніпропетровську область невеликі диверсійно-розвідувальні групи, щоб створити враження про нібито успішне просування та викликати інформаційний резонанс.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"У Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", – розповів Зеленський.
Одну з таких ДРГ напередодні, за словами Зеленського, знищили українські військові.
"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була з шести людей. Вони просунулися просто через те, що маленька група і їх не бачать", – додав український президент.
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.
Кацапи тут пробують вбити кількох зайців одночасно . Вони дохнуть сотнями лише щоб перетнути зі свою ганчіркою межі Дніпропетровської обл , сфоткатись з нею і здохнути . Це щоб показати своєму стаду що мовляв - нє унивайтє пацани ,, всьо ідьот па плану , ми уже стоім возле Днєпропєтровска .
І нас полякати . Не безуспішно до речі .
Ну , а для світу своєрідний меседж ,, бачите мовляв - ваша допомога даремна .
Тому що Дмитрий Прудко побiжить до ТЦК як тiльки кацапи перетнуть адмiнiстративний кордон.
15 рокiв тренувався стрiляти з всiх видiв стрiлецькоi зброi, мiнометiв, танкiв, гармат, РСЗВ, вчився лiтати (на Ф16 також), рити окопи та вiдмiнний дроновод. До ТЦК не ходив щоб не паралiзувати iх роботу, бо тцкуни не зможуть достеменно вибрати йому ВОС та пересваряться.
Але жорсткокi часи потребують жорстоких дiй.
Бо коалiцiя охочих при наближеному роздивляннi виявилась коалiцiею говорунiв.