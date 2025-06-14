УКР
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
1 999 29

Просування армії РФ на Дніпропетровську область зараз немає. Ворог закидає невеликі ДРГ, щоб створити картинку, - Зеленський

Зеленський про ДРГ на Дніпропетровщині

Російські війська закидають у Дніпропетровську область невеликі диверсійно-розвідувальні групи, щоб створити враження про нібито успішне просування та викликати інформаційний резонанс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне,  про це заявив президент Володимир Зеленський.

"У Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", – розповів Зеленський.

Одну з таких ДРГ напередодні, за словами Зеленського, знищили українські військові.

"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була з шести людей. Вони просунулися просто через те, що маленька група і їх не бачать", – додав український президент.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною, тривають важкі бої, - Генштаб

бойові дії (4641) ДРГ (127) Дніпропетровська область (4259)
Топ коментарі
+13
14.06.2025 17:54 Відповісти
14.06.2025 17:54 Відповісти
+12
В Сумську обл - теж закидали ДРГ - потім і більше кацапів зайшло
14.06.2025 17:42 Відповісти
14.06.2025 17:42 Відповісти
+9
А хтось вірить після всіх зашкварів і брехні Зе? Ніби він тільки що повернувся з підготовлених його командою окопів(укріплень) і на свої очі бачив поле бою все? Все про що говорить Зе - суцільна бренхня і піар, перевірені часом в довгих шість років.
14.06.2025 18:11 Відповісти
14.06.2025 18:11 Відповісти
чому так багато стало Зе?
14.06.2025 17:39 Відповісти
14.06.2025 17:39 Відповісти
у нього сьогодня бенефіс у зв'язку з паузою між закордонними вояжами.
показати весь коментар
14.06.2025 17:45 Відповісти
Він кожен день щось таке меле . Але зазвичай в суботу - все що він назаявляв за тиждень , викладають для обговорення .
показати весь коментар
14.06.2025 18:35 Відповісти
не маю змоги і часу настільки ретельно відслідковувати регулярність його слововивержень.
показати весь коментар
14.06.2025 20:29 Відповісти
Так пишуть же, йому бідному треба озвучити
показати весь коментар
14.06.2025 18:13 Відповісти
В Сумську обл - теж закидали ДРГ - потім і більше кацапів зайшло
показати весь коментар
14.06.2025 17:42 Відповісти
По створенню "картинок" Вова й сам великий спец, подібні методи у ОП непогано відпрацьовані...
показати весь коментар
14.06.2025 17:44 Відповісти
Ти краще розкажи,чи там є щось подібне на лінію оборони.Чи там вже замінували чи переорали шляхові сполучення з окупованими територіями?(
показати весь коментар
14.06.2025 17:50 Відповісти
Невже кацапи не розуміють що на Дніпропетровщині їх подохне в рази більше ніж за попередні роки війни?
показати весь коментар
14.06.2025 17:51 Відповісти
Поясніть чому? Що надзвичайного станеться з кацапи при перетині ними умовної лінії адміністративного кордону Дніпропетровської області?
показати весь коментар
14.06.2025 17:55 Відповісти
Абсолютно нічого не станеться . Це лише така собі психічна атака .
Кацапи тут пробують вбити кількох зайців одночасно . Вони дохнуть сотнями лише щоб перетнути зі свою ганчіркою межі Дніпропетровської обл , сфоткатись з нею і здохнути . Це щоб показати своєму стаду що мовляв - нє унивайтє пацани ,, всьо ідьот па плану , ми уже стоім возле Днєпропєтровска .
І нас полякати . Не безуспішно до речі .
Ну , а для світу своєрідний меседж ,, бачите мовляв - ваша допомога даремна .
показати весь коментар
14.06.2025 18:51 Відповісти
В сенсi "чому" ?
Тому що Дмитрий Прудко побiжить до ТЦК як тiльки кацапи перетнуть адмiнiстративний кордон.
15 рокiв тренувався стрiляти з всiх видiв стрiлецькоi зброi, мiнометiв, танкiв, гармат, РСЗВ, вчився лiтати (на Ф16 також), рити окопи та вiдмiнний дроновод. До ТЦК не ходив щоб не паралiзувати iх роботу, бо тцкуни не зможуть достеменно вибрати йому ВОС та пересваряться.

Але жорсткокi часи потребують жорстоких дiй.
показати весь коментар
14.06.2025 18:56 Відповісти
Зеленский сам себе в ногу стреляет, зачем это говорить лишний раз на уровне Президента, когда враг находится на границе с Днепропетровской областью. Фронт не замер намертво, и в случае невыгодных позиций или штурма на том или ином участке оборона может подвинуться на более выгодную позицию пусть даже на 100 метров, но у людей то останется в памяти что ещё пару дней назад Президент уверял, что нету... а оно вот как... есть. Всё, что касается того направления в районе Покровска, наши войны выкладываются не на 100%... - а на 110-200%, никто, там из военнослужащих ничего сдавать не собирается (ну за исключением тех кто в сзч бегут). Но все кто работает на этом и не только участке, говорят, что ситуация очень сложная... и орда валит и валит
показати весь коментар
14.06.2025 17:53 Відповісти
Та він завжди бреше. Ніхто не здивується. Всі вже звикли, що зсу відступають на всіх ділянках фронту. Майже на всіх.
показати весь коментар
14.06.2025 17:57 Відповісти
Пзджом больше, пзджом меньше. Их все равно никто не считает.
показати весь коментар
14.06.2025 18:57 Відповісти
14.06.2025 17:54 Відповісти
14.06.2025 17:54 Відповісти
Цікаво, Мерц з Макроном вже збудували укріплення в Дніпропетровській області, чи знову підставлять нашого Лідора?
показати весь коментар
14.06.2025 17:59 Відповісти
Мерц з Макроном для початку нехай перестануть спонсорувати терористiв (а як ще називаеться ситуацiя, коли ти однiею рукою пишеш документи де називаеш когось терористом, а iншою рукою пiдписуеш перевод грошей йому на рахунки), та конфiскують його грошi.

Бо коалiцiя охочих при наближеному роздивляннi виявилась коалiцiею говорунiв.
показати весь коментар
14.06.2025 19:00 Відповісти
Зелупи зрадники так і про сумську область сцяли в вуха. Як про шашлики в 22.
показати весь коментар
14.06.2025 18:10 Відповісти
А хтось вірить після всіх зашкварів і брехні Зе? Ніби він тільки що повернувся з підготовлених його командою окопів(укріплень) і на свої очі бачив поле бою все? Все про що говорить Зе - суцільна бренхня і піар, перевірені часом в довгих шість років.
показати весь коментар
14.06.2025 18:11 Відповісти
Придурок зелений, ти тільки на кордоні Дніпропетровщини не фоткайся.
показати весь коментар
14.06.2025 18:20 Відповісти
Зате на всіх інших напрямках спостерігаються ПОСТІЙНІ ПРОСУВАННЯ ВОРОГА!
показати весь коментар
14.06.2025 18:35 Відповісти
Ворог атакує і (хоч й повільно) окуповує українські території, а потім ти робишь відосик-картинку що все в нас "шашлики" ї немає за що хвилюватися.
показати весь коментар
14.06.2025 18:43 Відповісти
Пішло н...й чмо безтолкове!
показати весь коментар
14.06.2025 18:52 Відповісти
"Не бачать маленькі ДРГ", так ДРГ завжди невеликі. Скільки можно втирати всілякі казки.
показати весь коментар
14.06.2025 19:52 Відповісти
Тобто таки є. Якщо Зе говорить немає, то все навпаки .
показати весь коментар
14.06.2025 20:21 Відповісти
В Фортеця-бахмуті створили картинку...
показати весь коментар
14.06.2025 20:33 Відповісти
Картинку, щоб тобі було про що попиз...ти
показати весь коментар
14.06.2025 23:29 Відповісти
 
 