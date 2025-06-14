Просування армії РФ на Дніпропетровську область зараз немає. Ворог закидає невеликі ДРГ, щоб створити картинку, - Зеленський

Російські війська закидають у Дніпропетровську область невеликі диверсійно-розвідувальні групи, щоб створити враження про нібито успішне просування та викликати інформаційний резонанс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"У Дніпровській області – намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", – розповів Зеленський.

Одну з таких ДРГ напередодні, за словами Зеленського, знищили українські військові.

"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була з шести людей. Вони просунулися просто через те, що маленька група і їх не бачать", – додав український президент.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.

