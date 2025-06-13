Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною, тривають важкі бої, - Генштаб
Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що ситуація поблизу адміністративної межі Донецької й Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", - заявив Лиховій.
Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області. За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу.
9 червня в ОСУВ "Хортиця" також зазначали, що військ РФ на території Дніпропетровщини немає.
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.
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Наразі, як ********** казати на Цензорі.
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Поки вони сиділи на посадах, такого лайна, навколо них, було чимало, добра рота могла зформуваватися…
"Ситуація динамічна"
Ситуація контрольована
Проводяться активні дії
Здійснюються заходи
І найвищий по ієрархії "пухнастий звір" :
під особистим контролем НайНайНайпомітнішого