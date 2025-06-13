Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною, тривають важкі бої, - Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що ситуація поблизу адміністративної межі Донецької й Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", - заявив Лиховій.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області. За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військ РФ немає ані на Дніпропетровщині, ані біля адмінмежі області, - ОСУВ "Хортиця"

9 червня в ОСУВ "Хортиця" також зазначали, що військ РФ на території Дніпропетровщини немає.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військ РФ на території Дніпропетровщини немає, - ОСУВ "Хортиця"