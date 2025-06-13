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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
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Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною, тривають важкі бої, - Генштаб

Прорив ворога на Дніпропетровщину: Генштаб спростував

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що ситуація поблизу адміністративної межі Донецької й Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", - заявив Лиховій.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області. За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військ РФ немає ані на Дніпропетровщині, ані біля адмінмежі області, - ОСУВ "Хортиця"

9 червня в ОСУВ "Хортиця" також зазначали, що військ РФ на території Дніпропетровщини немає.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військ РФ на території Дніпропетровщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Генштаб ЗС (6805) бойові дії (4105) Лиховій Дмитро (76) Дніпропетровська область (3882)


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Топ коментарі
+6
Лізуть "договариваться где-то посредине" як того обіцяв Зе в своїх передвиборчих програмах...
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13.06.2025 17:47 Відповісти
+5
Яка нах. різниця перетнули - не перетнули? Це кацапам важливо, бо вони фетишисти. А нам важлива вся Україна разом, і Дніпропетровська, і Донецька...
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13.06.2025 17:33 Відповісти
+4
Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною

Наразі, як ********** казати на Цензорі.
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13.06.2025 17:27 Відповісти
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Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною

Наразі, як ********** казати на Цензорі.
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13.06.2025 17:27 Відповісти
Поки ще є час, треба негайно запускати виробництво ТВЕЛів та запустити реактори ЧАЕС(РБМК) для виробництва збройного плутонію.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 17:29 Відповісти
І шо? Кацапи придумали собі пабєду - "перехід адмін межі". Нахіба їм підігрувати?
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13.06.2025 17:30 Відповісти
Яка нах. різниця перетнули - не перетнули? Це кацапам важливо, бо вони фетишисти. А нам важлива вся Україна разом, і Дніпропетровська, і Донецька...
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13.06.2025 17:33 Відповісти
От тому і треба казати, що не перетнули. Нехай лізуть фетишисти, тільки треба гарно зустрічати.
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13.06.2025 17:37 Відповісти
++
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13.06.2025 17:43 Відповісти
не хотіли два місяці казати, що перетнули і межі Сумської області; а виявилось вчора, що вже двісті квадратів окуповано ворогом...
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13.06.2025 18:02 Відповісти
Для будь-якої адекватної людини перемога - це коли вона та її рідні живі та здорові. А переймаються чужими територіями тільки фашисти.
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13.06.2025 17:38 Відповісти
Десь там, на межі, і баканов з резніковим та їх шоблою із замів, помічників, радників….
Поки вони сиділи на посадах, такого лайна, навколо них, було чимало, добра рота могла зформуваватися…
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13.06.2025 17:38 Відповісти
Лізуть "договариваться где-то посредине" як того обіцяв Зе в своїх передвиборчих програмах...
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13.06.2025 17:47 Відповісти
Російські війська увійшли до Дніпропетровської області. Вони накопичили багато сил - очікується просування вглиб регіону, - The New York Times.
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13.06.2025 18:02 Відповісти
А якщо щє ні ???
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Генштаб и его речники знатные пи...лы.Они такое и про сумскую область говорили ,что нету никакого прорыва,а точаться бои .Но за пару дней 4 села дипстейт в серой зоне показывал,а за неделю уже оккупированными.Так что если гонштаб говорит ,что не было никакого прорыва и захода значит прорыв точно был и не сегодня завтра увидим новые нп на карте днепропетровщины в серой зоне,а по факту оккупированными.Но нам по телемарафону будут операции паутины и операцию по окружению Теткино (которое месяц как не могут окружить и взять) крутить и расхваливать,которые на ситуацию на фронте никак не влияют
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13.06.2025 18:11 Відповісти
Новояз....
"Ситуація динамічна"
Ситуація контрольована
Проводяться активні дії
Здійснюються заходи
І найвищий по ієрархії "пухнастий звір" :
під особистим контролем НайНайНайпомітнішого
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13.06.2025 18:36 Відповісти
Да, да.... І за Соледар бої йдуть. І наступ на Курськ продовжується.
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13.06.2025 19:06 Відповісти
 
 