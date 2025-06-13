Армия РФ не пересекла админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий заявил, что ситуация около административной границы Донецкой и Днепропетровской областей существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня продолжаются тяжелые бои, обстановка динамичная и может меняться. Но, как уже сообщали сегодня в ОСГВ "Хортиця", нет данных о том, что российские оккупанты пересекли админграницу между областями и закрепились", - заявил Лыховий.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских офицеров сообщило о прорыве врага в Днепропетровской области и вероятном дальнейшем продвижении вглубь области. По данным газеты, оккупанты активно перебрасывают резервы и технику, что может свидетельствовать о новой фазе наступления.

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9 июня в ОСГВ "Хортиця" также отмечали, что войск РФ на территории Днепропетровщины нет.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31-й ОМБр держат участок фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войск РФ на территории Днепропетровщины нет, - ОСГВ "Хортиця"