Армия РФ не пересекла админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий заявил, что ситуация около административной границы Донецкой и Днепропетровской областей существенных изменений не претерпела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодня продолжаются тяжелые бои, обстановка динамичная и может меняться. Но, как уже сообщали сегодня в ОСГВ "Хортиця", нет данных о том, что российские оккупанты пересекли админграницу между областями и закрепились", - заявил Лыховий.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских офицеров сообщило о прорыве врага в Днепропетровской области и вероятном дальнейшем продвижении вглубь области. По данным газеты, оккупанты активно перебрасывают резервы и технику, что может свидетельствовать о новой фазе наступления.
9 июня в ОСГВ "Хортиця" также отмечали, что войск РФ на территории Днепропетровщины нет.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".
В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31-й ОМБр держат участок фронта.
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Наразі, як ********** казати на Цензорі.
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Поки вони сиділи на посадах, такого лайна, навколо них, було чимало, добра рота могла зформуваватися…