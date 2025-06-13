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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Армия РФ не пересекла админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Прорыв врага на Днепропетровщину: Генштаб опроверг

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий заявил, что ситуация около административной границы Донецкой и Днепропетровской областей существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня продолжаются тяжелые бои, обстановка динамичная и может меняться. Но, как уже сообщали сегодня в ОСГВ "Хортиця", нет данных о том, что российские оккупанты пересекли админграницу между областями и закрепились", - заявил Лыховий.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских офицеров сообщило о прорыве врага в Днепропетровской области и вероятном дальнейшем продвижении вглубь области. По данным газеты, оккупанты активно перебрасывают резервы и технику, что может свидетельствовать о новой фазе наступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войск РФ нет ни на Днепропетровщине, ни возле админграницы области, - ОСГВ "Хортиця"

9 июня в ОСГВ "Хортиця" также отмечали, что войск РФ на территории Днепропетровщины нет.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31-й ОМБр держат участок фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войск РФ на территории Днепропетровщины нет, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Генштаб ВС (6503) боевые действия (4350) Лыховий Дмитрий (75) Днепропетровская область (4099)


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Армія РФ не перетнула адмінмежу між Донеччиною та Дніпропетровщиною

Наразі, як ********** казати на Цензорі.
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13.06.2025 17:27 Ответить
Поки ще є час, треба негайно запускати виробництво ТВЕЛів та запустити реактори ЧАЕС(РБМК) для виробництва збройного плутонію.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 17:29 Ответить
І шо? Кацапи придумали собі пабєду - "перехід адмін межі". Нахіба їм підігрувати?
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13.06.2025 17:30 Ответить
Яка нах. різниця перетнули - не перетнули? Це кацапам важливо, бо вони фетишисти. А нам важлива вся Україна разом, і Дніпропетровська, і Донецька...
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13.06.2025 17:33 Ответить
От тому і треба казати, що не перетнули. Нехай лізуть фетишисти, тільки треба гарно зустрічати.
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13.06.2025 17:37 Ответить
++
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13.06.2025 17:43 Ответить
Для будь-якої адекватної людини перемога - це коли вона та її рідні живі та здорові. А переймаються чужими територіями тільки фашисти.
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13.06.2025 17:38 Ответить
Десь там, на межі, і баканов з резніковим та їх шоблою із замів, помічників, радників….
Поки вони сиділи на посадах, такого лайна, навколо них, було чимало, добра рота могла зформуваватися…
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13.06.2025 17:38 Ответить
Лізуть "договариваться где-то посредине" як того обіцяв Зе в своїх передвиборчих програмах...
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13.06.2025 17:47 Ответить
 
 