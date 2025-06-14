З початку доби ворог 98 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільше - на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, - Генштаб

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Гірки, Проходи, Тур’я, Угроїди, Братениця Сумської області. Противник завдав авіаційного удару по районах Медведівки та Великої Писарівки.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше. дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався просунутися в напрямку Голубівки.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районах Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмових дій на позиції наших захисників у районі Диліївки, Торецька та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринича.

На Новопавлівському напрямку загарбники 14 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко, Вільне Поле. Наші воїни вже відбили 11 атак. Бої не вщухають.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Полтавка.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили атаку ворога, що намагався просунутися в районі Антонівського мосту.

На Курському напрямку наші захисники відбили 18 атак загарбників, два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог чотири рази завдавав авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.