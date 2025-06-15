УКР
Новини Атака безпілотників на Полтавщину
Сили ППО працюють на Полтавщині: область атакують "шахеди"

ппо працює на Полтавщині

У ніч на 15 червня під час атаки ворожих ударних дронів у Полтавській області працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері 14 червня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте також: Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

ППО (3570) Шахед (1521) Полтавська область (1230)
А до цього ***** не атакував Полтавщину?
15.06.2025 00:39 Відповісти
Чекав на команду трампа
15.06.2025 00:40 Відповісти
З 22 години і донині деренчать довбані шлюхеди . Майже безперервно . Таке враження що ходять по колу .
Через них не можу заснути . Щоб ви виздихали , кацапня іпуча ..
15.06.2025 00:57 Відповісти
 
 