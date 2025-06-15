Сили ППО працюють на Полтавщині: область атакують "шахеди"
У ніч на 15 червня під час атаки ворожих ударних дронів у Полтавській області працювали Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"На Полтавщині працює ППО. До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері 14 червня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Через них не можу заснути . Щоб ви виздихали , кацапня іпуча ..