Силы ПВО работают в Полтавской области: область атакуют "шахеды"
В ночь на 15 июня во время атаки вражеских ударных дронов в Полтавской области работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
"На Полтавщине работает ПВО. До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером 14 июня российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
