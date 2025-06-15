РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
Силы ПВО работают в Полтавской области: область атакуют "шахеды"

ПВО работает в Полтавской области

В ночь на 15 июня во время атаки вражеских ударных дронов в Полтавской области работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине работает ПВО. До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером 14 июня российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

ПВО (3124) Шахед (1516) Полтавская область (1267)
А до цього ***** не атакував Полтавщину?
15.06.2025 00:39 Ответить
Чекав на команду трампа
15.06.2025 00:40 Ответить
З 22 години і донині деренчать довбані шлюхеди . Майже безперервно . Таке враження що ходять по колу .
Через них не можу заснути . Щоб ви виздихали , кацапня іпуча ..
15.06.2025 00:57 Ответить
 
 