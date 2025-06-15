Силы ПВО работают в Полтавской области: область атакуют "шахеды"

В ночь на 15 июня во время атаки вражеских ударных дронов в Полтавской области работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине работает ПВО. До завершения воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером 14 июня российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)