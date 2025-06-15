На Черкащині та Кіровоградщині вночі працювала ППО: в обох областях наслідків атаки немає
У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, на території Черкаської області під час масованої атаки ворога працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах території області було знешкоджено 8 російських БпЛА.
"Травмованих немає. Шкоди від уламків, за попередніми даними, теж", - інформує очільник регіону.
Працювали сили ППО також на території Кіровоградщини.
"Цієї ночі було багато роботи у мобільних вогневих груп. Відпрацювали успішно. Наслідків не зафіксовано", - зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль