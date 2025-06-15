УКР
На Черкащині та Кіровоградщині вночі працювала ППО: в обох областях наслідків атаки немає

Атака шахедів 15 червня Де працювала ППО

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, на території Черкаської області під час масованої атаки ворога працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах території області було знешкоджено 8 російських БпЛА.

"Травмованих немає. Шкоди від уламків, за попередніми даними, теж", - інформує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 "Шахедів" збили над Черкащиною: минулося без наслідків

Працювали сили ППО також на території Кіровоградщини.

"Цієї ночі було багато роботи у мобільних вогневих груп. Відпрацювали успішно. Наслідків не зафіксовано", - зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

