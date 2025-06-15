РУС
В Черкасской и Кировоградской областях ночью работала ПВО: в обеих областях последствий атаки нет

Атака шахидов 15 июня Где работала ПВО

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, на территории Черкасской области во время массированной атаки врага работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пределах территории области было обезврежено 8 российских БпЛА.

"Травмированных нет. Ущерба от обломков, по предварительным данным, тоже", - информирует глава региона.

Работали силы ПВО также на территории Кировоградщины.

"Этой ночью было много работы у мобильных огневых групп. Отработали успешно. Последствий не зафиксировано", - отметил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

