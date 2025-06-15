Мілітиразиція Росією українських дітей є загрозою для глобальної безпеки, - Зарівна

Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу.

Про це операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна сказала, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

"Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах", – сказала Зарівна.

