Мілітиразиція Росією українських дітей є загрозою для глобальної безпеки, - Зарівна

Дарія Зарівна

Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу.

Про це операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна сказала, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

"Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах", – сказала Зарівна.

Автор: 

перша найголовніша загроза незалежності України - це ти, Зарівна, твій шеф дермак і його клоун-буратіно Зеля.
15.06.2025 21:36 Відповісти
Якась Зарівна вже "сриваєт покрови". Хто це? Що це? Ногу на ногу закинули....сидять-пиз₴дять про очевидні речі...С понтом-умнічають...Як це все остогидло.
15.06.2025 21:38 Відповісти
Мілітарізація росією України почалася дуже давно і по сей день . Коли в Києві на всю Україну луннає російська попса.
15.06.2025 21:39 Відповісти
Якщо батьки добровільно отримали паспорти рф, то вони вже не українці. І дітей вони виховають аналогічно.
15.06.2025 21:32 Відповісти
А як визначити добровільно чи ні?
15.06.2025 21:36 Відповісти
Просто. Є паспорт, значить добровільно. Погодьтеся, що насильно паспорт вручити складно.
15.06.2025 21:43 Відповісти
Ти коли небудь був під окупацією кацапів? Чи може спілкувався з тими хто потрапляв в окупацію?
15.06.2025 22:02 Відповісти
Ти про що?
15.06.2025 22:35 Відповісти
Почалася кацапська акція підготоки яничарів. У разі наступу кацапів на будь-якому напрямку потрібна 100% евакуація дітей і молоді. Старечі ждуни (70+) можуть залишатися, оскільки здохнуть під перехресним вогнем.
15.06.2025 21:33 Відповісти
перша найголовніша загроза незалежності України - це ти, Зарівна, твій шеф дермак і його клоун-буратіно Зеля.
15.06.2025 21:36 Відповісти
Якась Зарівна вже "сриваєт покрови". Хто це? Що це? Ногу на ногу закинули....сидять-пиз₴дять про очевидні речі...С понтом-умнічають...Як це все остогидло.
15.06.2025 21:38 Відповісти
вона секретарка самого дермака. Хоча... - перес секретарка? а фіг йо зна... хоча "акакаяразніца?"
15.06.2025 23:48 Відповісти
Мілітарізація росією України почалася дуже давно і по сей день . Коли в Києві на всю Україну луннає російська попса.
15.06.2025 21:39 Відповісти
ну, прошвирнулася секретарка єлдака по європі за мій кошт. а щоби показати новий прикид, манікюр, свіжонакачані губи, то можно й "пра дєтєй пагаваріть". а ****? посполиті заплатять й знову таки - більшість й не заперечує...
16.06.2025 00:05 Відповісти
 
 