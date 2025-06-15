Милитаризация Россией украинских детей является угрозой для глобальной безопасности, - Заривная

Милитаризация украинских детей, похищеных Россией, является долгосрочной угрозой для всего мира.

Об этом операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная сказала, участвуя в дискуссии The Fight to Return Ukraine's Stolen Children, которая состоялась во время форума по безопасности GLOBSEC 2025, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что возвращение депортированных детей является не только гуманитарным вопросом, но и элементом глобальной безопасности.

"Россия милитаризирует украинских детей, находящихся под оккупацией, и готовит их к службе в армии агрессора. Это не только нарушение международного права - это долгосрочная угроза для всего мира. Если эта практика не будет остановлена, она может стать новой страшной нормой в будущих конфликтах", - сказала Заривная.

