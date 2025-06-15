РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6295 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией
1 042 14

Милитаризация Россией украинских детей является угрозой для глобальной безопасности, - Заривная

Дария Заривная

Милитаризация украинских детей, похищеных Россией, является долгосрочной угрозой для всего мира.

Об этом операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная сказала, участвуя в дискуссии The Fight to Return Ukraine's Stolen Children, которая состоялась во время форума по безопасности GLOBSEC 2025, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что возвращение депортированных детей является не только гуманитарным вопросом, но и элементом глобальной безопасности.

"Россия милитаризирует украинских детей, находящихся под оккупацией, и готовит их к службе в армии агрессора. Это не только нарушение международного права - это долгосрочная угроза для всего мира. Если эта практика не будет остановлена, она может стать новой страшной нормой в будущих конфликтах", - сказала Заривная.

Читайте: Более 400 человек эвакуировали на этой неделе из приграничных общин Сумщины, - ОГА

Автор: 

дети (6732) россия (97281)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
перша найголовніша загроза незалежності України - це ти, Зарівна, твій шеф дермак і його клоун-буратіно Зеля.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:36 Ответить
+5
Якась Зарівна вже "сриваєт покрови". Хто це? Що це? Ногу на ногу закинули....сидять-пиз₴дять про очевидні речі...С понтом-умнічають...Як це все остогидло.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:38 Ответить
+4
Мілітарізація росією України почалася дуже давно і по сей день . Коли в Києві на всю Україну луннає російська попса.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо батьки добровільно отримали паспорти рф, то вони вже не українці. І дітей вони виховають аналогічно.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:32 Ответить
А як визначити добровільно чи ні?
показать весь комментарий
15.06.2025 21:36 Ответить
Просто. Є паспорт, значить добровільно. Погодьтеся, що насильно паспорт вручити складно.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:43 Ответить
Ти коли небудь був під окупацією кацапів? Чи може спілкувався з тими хто потрапляв в окупацію?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:02 Ответить
Ти про що?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:35 Ответить
Почалася кацапська акція підготоки яничарів. У разі наступу кацапів на будь-якому напрямку потрібна 100% евакуація дітей і молоді. Старечі ждуни (70+) можуть залишатися, оскільки здохнуть під перехресним вогнем.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:33 Ответить
перша найголовніша загроза незалежності України - це ти, Зарівна, твій шеф дермак і його клоун-буратіно Зеля.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:36 Ответить
Якась Зарівна вже "сриваєт покрови". Хто це? Що це? Ногу на ногу закинули....сидять-пиз₴дять про очевидні речі...С понтом-умнічають...Як це все остогидло.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:38 Ответить
вона секретарка самого дермака. Хоча... - перес секретарка? а фіг йо зна... хоча "акакаяразніца?"
показать весь комментарий
15.06.2025 23:48 Ответить
Мілітарізація росією України почалася дуже давно і по сей день . Коли в Києві на всю Україну луннає російська попса.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:39 Ответить
ну, прошвирнулася секретарка єлдака по європі за мій кошт. а щоби показати новий прикид, манікюр, свіжонакачані губи, то можно й "пра дєтєй пагаваріть". а ****? посполиті заплатять й знову таки - більшість й не заперечує...
показать весь комментарий
16.06.2025 00:05 Ответить
 
 