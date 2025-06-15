РФ готує нові атаки на енергетику, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту нашої інфраструктури від російських ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - наголосив глава держави.

Він додав, що Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході.

Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Визначив завдання міністру оборони, міністру енергетики та Головкому ЗСУ.

"Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО. Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - зазначив президент.

