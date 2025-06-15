УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
2 135 33

РФ готує нові атаки на енергетику, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту нашої інфраструктури від російських ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - наголосив глава держави.

Він додав, що Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. 

Дивіться: За цей місяць РФ вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 КАБів і 140 різних ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Визначив завдання міністру оборони, міністру енергетики та Головкому ЗСУ. 

"Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО. Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) обстріл (30965) енергетика (2696)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Готуй нові атаки на нпз, якщо полихати гарно буде - світ побвчить, і зрозуміє чому вони палають.
показати весь коментар
15.06.2025 22:06 Відповісти
+7
А чім до цьогл займались ті хто мав забезпечити надійний захист.критичної іфраструктури і зробити неприступні фортифікації?
Бабло мільойна везуть через кордон і навіть погранці і митниця роблять вигляд втрати зору. Це за це міністр фінансів пообіцяв підвищити їм зарплатню на 40%? За поиужну сліпоту?
показати весь коментар
15.06.2025 22:15 Відповісти
+6
Можна подумати, що без ситуації на близькому сході дуже помічали... А хоч і помічали то далі занепокоєння діло не йде. А в США взагалі друга ***** президентом вибрали...
показати весь коментар
15.06.2025 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я дам вам парабеллум!
показати весь коментар
15.06.2025 22:07 Відповісти
Готуй нові атаки на нпз, якщо полихати гарно буде - світ побвчить, і зрозуміє чому вони палають.
показати весь коментар
15.06.2025 22:06 Відповісти
Цей всратий світ побачить лише підрив АЕС.
показати весь коментар
15.06.2025 22:10 Відповісти
Якщо "ситуація на близькому сході" хоч якось відволікає увагу від війни України з ордою,значить з цим світом явно щось не так.
показати весь коментар
15.06.2025 22:06 Відповісти
😢😢😢😢
показати весь коментар
15.06.2025 22:11 Відповісти
Ні. В цьому винен великий пердь у велику калюжу у вашому виконанні.
показати весь коментар
15.06.2025 22:11 Відповісти
Не грубіянь,полудурок. Розповіді про ідіота бубачку ніяк не змінюють ситуацію коли в США вибрали такого самого.
показати весь коментар
15.06.2025 22:20 Відповісти
Можна подумати, що без ситуації на близькому сході дуже помічали... А хоч і помічали то далі занепокоєння діло не йде. А в США взагалі друга ***** президентом вибрали...
показати весь коментар
15.06.2025 22:07 Відповісти
...вибрали заручника пуйла
показати весь коментар
15.06.2025 22:10 Відповісти
Можна і так сказати...
показати весь коментар
15.06.2025 22:33 Відповісти
Є відмазка. В США вже вдруге поВумнічали
показати весь коментар
15.06.2025 22:32 Відповісти
додік тільки каркає, ще МАГАТЕ згадав яке тільки шпигує за Україною, встановило на наших сховищах відеоспостереження, що б ні в якому разі не думали використати ядерні відходи на інші цілі..
показати весь коментар
15.06.2025 22:10 Відповісти
Бери асфальт і відбивай атаки.
показати весь коментар
15.06.2025 22:11 Відповісти
А чім до цьогл займались ті хто мав забезпечити надійний захист.критичної іфраструктури і зробити неприступні фортифікації?
Бабло мільойна везуть через кордон і навіть погранці і митниця роблять вигляд втрати зору. Це за це міністр фінансів пообіцяв підвищити їм зарплатню на 40%? За поиужну сліпоту?
показати весь коментар
15.06.2025 22:15 Відповісти
А що ми готуємо для рашистів? Потрібно вже моцкву занурити в темряву. Щоб 12 мільйонів моцквичів плавали в гівні в темноті, в диму і без їжі. До того ж ще раз повторюю, що потрібно дронами випалювати рашистські поля з зерновими, ліси і торф'яники щоб рашисти сиділи як в Аду.
показати весь коментар
15.06.2025 22:29 Відповісти
По ходу Зеленський, підкидає ідеї пуйлу?
Судячи по випадку на румунському кордоні, шухер вже розпочався?
Пора тушить свет.
показати весь коментар
15.06.2025 22:36 Відповісти
Це ви про це? 2 мільярди на новий ПП.
показати весь коментар
15.06.2025 23:08 Відповісти
Писали, що на минулому тижні Єрмак був в США з потужним візитом і вів перемовини. І як успіхи?
показати весь коментар
15.06.2025 22:40 Відповісти
А що ти кацапам протиставиш, піздабол кончений? Вони по атомній генерації ще у минулому році били - і що? Що ти, падло гундосе, зробив за рік, що б цього більше не трапилося? Може досить скиглити до світу:"Захистіть нас, бо ми недієздатні!" Обісцяних жертв ніхто не любить, вони викликають лише презирство! Або відповідай на удари так, щоб кацапи і не заікалися про атаки на атомку, або піздуй нах з влади, кончена ти нездара!
показати весь коментар
15.06.2025 22:41 Відповісти
Балаболки балаболят,квартальные шоу продолжается.
показати весь коментар
15.06.2025 22:41 Відповісти
Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану(РАШИСТСЬКОМУ АГЕНТУ Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі(АГЕНТУ КУЙЛА))))у США. Джерело: https://censor.net/ua/n3558043
показати весь коментар
15.06.2025 22:51 Відповісти
Це треба розуміти так - атаки на енергетику рф можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому.
показати весь коментар
15.06.2025 23:07 Відповісти
КАКОЙ ЖЕ ВСЁ ЖЕ УМНЫЙ ТЫ ДЫБИЛ!!!ЭТО ВИДИМО В БЕЗМОЗГЛОМ МОЗГЕ!ДА ДРУЖЕ Я ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК НО ПОНИМАЮ ЧТО ТЫ ВОР!!!!!В ЗАКОНЕ!!!!!!
показати весь коментар
15.06.2025 23:33 Відповісти
РАЗРЕШАЯ ВСЕ ЗНАЮТ СУДЬЯМ ПРОКУРОРАМ ТВОМ САСАЛАМ ОФИСНЫМ ОНИ ВСЕ И ТЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙГА ПУСТОТА!НЕЗНАЮ КАКОГО С,ТОБОЙ ВОООБЩЕ КТО ТО ОБЩАЕТСЯ!ФАК!!!!!!!!
показати весь коментар
15.06.2025 23:36 Відповісти
КОРРУПЦИЯ!!!
показати весь коментар
15.06.2025 23:37 Відповісти
Не переживай, продаси всю зайву електроенергію на експорт, а у відповідь підірвеш дринчаками ще декілька цистерн з пальним. Хоча може на це й розрахунок.
показати весь коментар
15.06.2025 23:36 Відповісти
 
 