РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5453 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
2 135 33

РФ готовит новые атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и чиновниками по защите нашей инфраструктуры от российских ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, кто стремится к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке.

Смотрите: За этот месяц РФ уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 КАБов и 140 различных ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Соответствующие данные есть у разведок партнеров. Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Уиткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавщине. Определил задачи министру обороны, министру энергетики и Главкому ВСУ.

"Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО. Были также доклады главы СБУ и начальника Генштаба. Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, защиты украинского неба должно быть больше, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) обстрел (29627) энергетика (2617)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Готуй нові атаки на нпз, якщо полихати гарно буде - світ побвчить, і зрозуміє чому вони палають.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:06 Ответить
+7
А чім до цьогл займались ті хто мав забезпечити надійний захист.критичної іфраструктури і зробити неприступні фортифікації?
Бабло мільойна везуть через кордон і навіть погранці і митниця роблять вигляд втрати зору. Це за це міністр фінансів пообіцяв підвищити їм зарплатню на 40%? За поиужну сліпоту?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:15 Ответить
+6
Можна подумати, що без ситуації на близькому сході дуже помічали... А хоч і помічали то далі занепокоєння діло не йде. А в США взагалі друга ***** президентом вибрали...
показать весь комментарий
15.06.2025 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я дам вам парабеллум!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:07 Ответить
Готуй нові атаки на нпз, якщо полихати гарно буде - світ побвчить, і зрозуміє чому вони палають.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:06 Ответить
Цей всратий світ побачить лише підрив АЕС.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:10 Ответить
Якщо "ситуація на близькому сході" хоч якось відволікає увагу від війни України з ордою,значить з цим світом явно щось не так.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:06 Ответить
😢😢😢😢
показать весь комментарий
15.06.2025 22:11 Ответить
Ні. В цьому винен великий пердь у велику калюжу у вашому виконанні.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:11 Ответить
Не грубіянь,полудурок. Розповіді про ідіота бубачку ніяк не змінюють ситуацію коли в США вибрали такого самого.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:20 Ответить
Можна подумати, що без ситуації на близькому сході дуже помічали... А хоч і помічали то далі занепокоєння діло не йде. А в США взагалі друга ***** президентом вибрали...
показать весь комментарий
15.06.2025 22:07 Ответить
...вибрали заручника пуйла
показать весь комментарий
15.06.2025 22:10 Ответить
Можна і так сказати...
показать весь комментарий
15.06.2025 22:33 Ответить
Є відмазка. В США вже вдруге поВумнічали
показать весь комментарий
15.06.2025 22:32 Ответить
додік тільки каркає, ще МАГАТЕ згадав яке тільки шпигує за Україною, встановило на наших сховищах відеоспостереження, що б ні в якому разі не думали використати ядерні відходи на інші цілі..
показать весь комментарий
15.06.2025 22:10 Ответить
Бери асфальт і відбивай атаки.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:11 Ответить
А чім до цьогл займались ті хто мав забезпечити надійний захист.критичної іфраструктури і зробити неприступні фортифікації?
Бабло мільойна везуть через кордон і навіть погранці і митниця роблять вигляд втрати зору. Це за це міністр фінансів пообіцяв підвищити їм зарплатню на 40%? За поиужну сліпоту?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:15 Ответить
А що ми готуємо для рашистів? Потрібно вже моцкву занурити в темряву. Щоб 12 мільйонів моцквичів плавали в гівні в темноті, в диму і без їжі. До того ж ще раз повторюю, що потрібно дронами випалювати рашистські поля з зерновими, ліси і торф'яники щоб рашисти сиділи як в Аду.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:29 Ответить
По ходу Зеленський, підкидає ідеї пуйлу?
Судячи по випадку на румунському кордоні, шухер вже розпочався?
Пора тушить свет.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:36 Ответить
Це ви про це? 2 мільярди на новий ПП.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:08 Ответить
Писали, що на минулому тижні Єрмак був в США з потужним візитом і вів перемовини. І як успіхи?
показать весь комментарий
15.06.2025 22:40 Ответить
А що ти кацапам протиставиш, піздабол кончений? Вони по атомній генерації ще у минулому році били - і що? Що ти, падло гундосе, зробив за рік, що б цього більше не трапилося? Може досить скиглити до світу:"Захистіть нас, бо ми недієздатні!" Обісцяних жертв ніхто не любить, вони викликають лише презирство! Або відповідай на удари так, щоб кацапи і не заікалися про атаки на атомку, або піздуй нах з влади, кончена ти нездара!
показать весь комментарий
15.06.2025 22:41 Ответить
Балаболки балаболят,квартальные шоу продолжается.
показать весь комментарий
15.06.2025 22:41 Ответить
Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану(РАШИСТСЬКОМУ АГЕНТУ Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі(АГЕНТУ КУЙЛА))))у США. Джерело: https://censor.net/ua/n3558043
показать весь комментарий
15.06.2025 22:51 Ответить
Це треба розуміти так - атаки на енергетику рф можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:07 Ответить
КАКОЙ ЖЕ ВСЁ ЖЕ УМНЫЙ ТЫ ДЫБИЛ!!!ЭТО ВИДИМО В БЕЗМОЗГЛОМ МОЗГЕ!ДА ДРУЖЕ Я ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК НО ПОНИМАЮ ЧТО ТЫ ВОР!!!!!В ЗАКОНЕ!!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 23:33 Ответить
РАЗРЕШАЯ ВСЕ ЗНАЮТ СУДЬЯМ ПРОКУРОРАМ ТВОМ САСАЛАМ ОФИСНЫМ ОНИ ВСЕ И ТЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙГА ПУСТОТА!НЕЗНАЮ КАКОГО С,ТОБОЙ ВОООБЩЕ КТО ТО ОБЩАЕТСЯ!ФАК!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 23:36 Ответить
КОРРУПЦИЯ!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 23:37 Ответить
Не переживай, продаси всю зайву електроенергію на експорт, а у відповідь підірвеш дринчаками ще декілька цистерн з пальним. Хоча може на це й розрахунок.
показать весь комментарий
15.06.2025 23:36 Ответить
 
 