РФ готовит новые атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и чиновниками по защите нашей инфраструктуры от российских ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, кто стремится к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке.

Соответствующие данные есть у разведок партнеров. Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Уиткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавщине. Определил задачи министру обороны, министру энергетики и Главкому ВСУ.

"Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО. Были также доклады главы СБУ и начальника Генштаба. Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - отметил президент.

