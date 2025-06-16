Найближчими днями Росія готує інформаційну атаку для дискредитації України в період обмінів полоненими, - СЗР

Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом Російської Федерації, а за координацію дій посадовців та миттєве "реагування" російських медіа відповідає один із перших заступників глави АП РФ", - йдеться в повідомленні.

Уся операція базується на швидкому поширенні емоційно зарядженого та маніпулятивного контенту через провідні пропагандистські прокремлівські ресурси - від Маргарити Сімоньян і Володимира Соловйова до так званих "воєнкорів".

Основна тактика російських ЗМІ полягає в навмисному перекручуванні фактів, перебільшенні технічних затримок в обмінному процесі та поданні їх як свідомого саботажу з боку української влади. Зокрема, поширюються твердження про нібито небажання Києва повертати тіла загиблих військовослужбовців, про тисячі тіл, які досі не доставлені в Україну, та про "бездіяльність" офіційних органів.

За інформацією СЗР, до кампанії долучили також низку "маргінальних проросійських інформаційних платформ у Європі", зокрема нібито мова йде угорські Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеський сайт CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання — ретранслювати кремлівські наративи в міжнародний інфопростір.

Кульмінаційним моментом, за прогнозами СЗР, стане публікація сфальсифікованих списків нібито ідентифікованих загиблих українців — як військових, так і цивільних. У такий спосіб Москва намагається спровокувати паніку в українському суспільстві.

