УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7495 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
1 445 5

Найближчими днями Росія готує інформаційну атаку для дискредитації України в період обмінів полоненими, - СЗР

Україна та Росія проводять обмін полоненими 9 червня 2025 року

Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом Російської Федерації, а за координацію дій посадовців та миттєве "реагування" російських медіа відповідає один із перших заступників глави АП РФ", - йдеться в повідомленні.

Уся операція базується на швидкому поширенні емоційно зарядженого та маніпулятивного контенту через провідні пропагандистські прокремлівські ресурси - від Маргарити Сімоньян і Володимира Соловйова до так званих "воєнкорів".

Основна тактика російських ЗМІ полягає в навмисному перекручуванні фактів, перебільшенні технічних затримок в обмінному процесі та поданні їх як свідомого саботажу з боку української влади. Зокрема, поширюються твердження про нібито небажання Києва повертати тіла загиблих військовослужбовців, про тисячі тіл, які досі не доставлені в Україну, та про "бездіяльність" офіційних органів.

За інформацією СЗР, до кампанії долучили також низку "маргінальних проросійських інформаційних платформ у Європі", зокрема нібито мова йде угорські Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеський сайт CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання — ретранслювати кремлівські наративи в міжнародний інфопростір.

Кульмінаційним моментом, за прогнозами СЗР, стане публікація сфальсифікованих списків нібито ідентифікованих загиблих українців — як військових, так і цивільних. У такий спосіб Москва намагається спровокувати паніку в українському суспільстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Є домовленість, що обміни полоненими продовжаться наступного тижня. ВIДЕО

Автор: 

обмін (1277) зовнішня розвідка (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба підарським пропаГандонам хтось ще вірить?
крім самих кацапських підарів, звісно
показати весь коментар
16.06.2025 10:26 Відповісти
да у нас все ИПСО ! Рашистам и придумівать про опУ НИЧЕГО НЕ НАДО!
показати весь коментар
16.06.2025 10:36 Відповісти
Да какие там атаки? Когда возвращаешь 6000 убитых, а отдаешь 27 то и атак никаких не нужно.
показати весь коментар
16.06.2025 13:03 Відповісти
Тільки дебіли досі сприймають ці цифри як співвідношення втрат.
показати весь коментар
16.06.2025 17:53 Відповісти
 
 