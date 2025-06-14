Зеленський: Є домовленість, що обміни полоненими продовжаться наступного тижня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими продовжаться наступного тижня, принаймні така домовленість є.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні

"Сьогодні (14 червня, ред.) ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо – ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що багато хто з них утримувався в російському полоні ще з 2022 року.

"Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі", - розповів очільник держави.

Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. За його словами, очікується, що обміни продовжаться наступного тижня.

"Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись", - сказав президент.

