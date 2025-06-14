УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9609 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обмін полоненими Звернення Зеленського
751 5

Зеленський: Є домовленість, що обміни полоненими продовжаться наступного тижня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими продовжаться наступного тижня, принаймні така домовленість є.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (14 червня, ред.) ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо – ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що багато хто з них утримувався в російському полоні ще з 2022 року.

"Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі", - розповів очільник держави.

Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. За його словами, очікується, що обміни продовжаться наступного тижня.

"Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись", - сказав президент.

Нагадаємо, що 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Читайте також: Україна першою здійснила безстроковий санітарний обмін полоненими безпосередньо з лінії фронту

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) обмін (1276) полонені (2350)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби якийсь піськандер розбив усі камери у ОП.
Досить труїти світ маячней!!
показати весь коментар
14.06.2025 20:42 Відповісти
Добре що повернуться наші з того пекельного пекла
показати весь коментар
14.06.2025 20:42 Відповісти
Це ж завдяки тобі полонених на Рашці повно, Верховний головнокомандуючий.
показати весь коментар
14.06.2025 20:43 Відповісти
Звісно. Важливо. Але сьогодні. А що вчора було неважливо УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ ? Все почалось з ... ігнорування тези "Хочеш годувати армію ворога, розвалюй свою !" Більш того, гасла "До кордонів 1991 року!" вже сьогодні перетворились "Трамп памагі!" Не соромно!? Займати чуже місце. Вже третій рік. Не здатний сам - йди геть. Дай шлях молодим, талановитим, досвідченим ! Корупція ніколи не вигравала війну. Макрон це добре може пояснити. З історії Франції.
показати весь коментар
14.06.2025 20:45 Відповісти
А кричать, що з терористами не домовляються... Чи якщо дуже треба, то можна? Ви б вже визначились якось.
показати весь коментар
14.06.2025 20:58 Відповісти
 
 