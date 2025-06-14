РУС
Зеленский: Есть договоренность, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (14 июня, ред.) еще один обмен, уже четвертый за эту неделю. Очень важно - мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - сказал глава государства.

Президент отметил, что многие из них удерживались в российском плену еще с 2022 года.

"Это защитники Мариуполя, "Азовстали", ребята с других направлений боевых действий. Они уже дома, уже в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после жестких условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас в российской неволе. По его словам, ожидается, что обмены продолжатся на следующей неделе.

"Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - сказал президент.

Аби якийсь піськандер розбив усі камери у ОП.
Досить труїти світ маячней!!
14.06.2025 20:42 Ответить
Добре що повернуться наші з того пекельного пекла
14.06.2025 20:42 Ответить
Це ж завдяки тобі полонених на Рашці повно, Верховний головнокомандуючий.
14.06.2025 20:43 Ответить
Звісно. Важливо. Але сьогодні. А що вчора було неважливо УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ ? Все почалось з ... ігнорування тези "Хочеш годувати армію ворога, розвалюй свою !" Більш того, гасла "До кордонів 1991 року!" вже сьогодні перетворились "Трамп памагі!" Не соромно!? Займати чуже місце. Вже третій рік. Не здатний сам - йди геть. Дай шлях молодим, талановитим, досвідченим ! Корупція ніколи не вигравала війну. Макрон це добре може пояснити. З історії Франції.
14.06.2025 20:45 Ответить
А кричать, що з терористами не домовляються... Чи якщо дуже треба, то можна? Ви б вже визначились якось.
14.06.2025 20:58 Ответить
 
 