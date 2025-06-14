Зеленский: Есть договоренность, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (14 июня, ред.) еще один обмен, уже четвертый за эту неделю. Очень важно - мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - сказал глава государства.

Президент отметил, что многие из них удерживались в российском плену еще с 2022 года.

"Это защитники Мариуполя, "Азовстали", ребята с других направлений боевых действий. Они уже дома, уже в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после жестких условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас в российской неволе. По его словам, ожидается, что обмены продолжатся на следующей неделе.

"Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - сказал президент.