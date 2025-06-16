В ближайшие дни Россия готовит информационную атаку для дискредитации Украины в период обмена пленными, - СВР

Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Решение о начале кампании было принято лично президентом Российской Федерации, а за координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа отвечает один из первых заместителей главы АП РФ", - говорится в сообщении.

Вся операция базируется на быстром распространении эмоционально заряженного и манипулятивного контента через ведущие пропагандистские прокремлевские ресурсы - от Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до так называемых "военкоров".

Основная тактика российских СМИ заключается в намеренном искажении фактов, преувеличении технических задержек в обменном процессе и подаче их как сознательного саботажа со стороны украинской власти. В частности, распространяются утверждения о якобы нежелании Киева возвращать тела погибших военнослужащих, о тысячах тел, которые до сих пор не доставлены в Украину, и о "бездействии" официальных органов.

По информации СВР, к кампании привлекли также ряд "маргинальных пророссийских информационных платформ в Европе", в частности якобы венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешский сайт CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International. Их задача - ретранслировать кремлевские нарративы в международное инфопространство.

Кульминационным моментом, по прогнозам СВР, станет публикация сфальсифицированных списков якобы идентифицированных погибших украинцев - как военных, так и гражданских. Таким образом Москва пытается спровоцировать панику в украинском обществе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Есть договоренность, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе. ВИДЕО