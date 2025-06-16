РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
1 445 5

В ближайшие дни Россия готовит информационную атаку для дискредитации Украины в период обмена пленными, - СВР

Украина и Россия проводят обмен пленными 9 июня 2025 года

Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Решение о начале кампании было принято лично президентом Российской Федерации, а за координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа отвечает один из первых заместителей главы АП РФ", - говорится в сообщении.

Вся операция базируется на быстром распространении эмоционально заряженного и манипулятивного контента через ведущие пропагандистские прокремлевские ресурсы - от Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до так называемых "военкоров".

Основная тактика российских СМИ заключается в намеренном искажении фактов, преувеличении технических задержек в обменном процессе и подаче их как сознательного саботажа со стороны украинской власти. В частности, распространяются утверждения о якобы нежелании Киева возвращать тела погибших военнослужащих, о тысячах тел, которые до сих пор не доставлены в Украину, и о "бездействии" официальных органов.

По информации СВР, к кампании привлекли также ряд "маргинальных пророссийских информационных платформ в Европе", в частности якобы венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешский сайт CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International. Их задача - ретранслировать кремлевские нарративы в международное инфопространство.

Кульминационным моментом, по прогнозам СВР, станет публикация сфальсифицированных списков якобы идентифицированных погибших украинцев - как военных, так и гражданских. Таким образом Москва пытается спровоцировать панику в украинском обществе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Есть договоренность, что обмены пленными продолжатся на следующей неделе. ВИДЕО

Автор: 

обмен (1495) внешняя разведка (412)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хіба підарським пропаГандонам хтось ще вірить?
крім самих кацапських підарів, звісно
показать весь комментарий
16.06.2025 10:26 Ответить
да у нас все ИПСО ! Рашистам и придумівать про опУ НИЧЕГО НЕ НАДО!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:36 Ответить
Да какие там атаки? Когда возвращаешь 6000 убитых, а отдаешь 27 то и атак никаких не нужно.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:03 Ответить
Тільки дебіли досі сприймають ці цифри як співвідношення втрат.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:53 Ответить
 
 