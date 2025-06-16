УКР
Мобілізований отримав відкриту черепно-мозкову травму на Львівщині: у поліції кажуть, він вистрибнув з вантажівки дорогою на полігон

Мобілізований травмувався на Львівщині Поліція встановлює обставини

На Львівщині поліцейські встановлюють обставини травмування мобілізованого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівщини.

Попередньо встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля.

"12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою", - зазначили у поліції.

Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігон.

Також читайте: Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

+32
16.06.2025 10:51
+18
Дивно, а чого всі вирішили шо він самостійно вистрибнув з машини? Шоб він хотів "уйті тіхонько в лєс", то це можна зробити набагато простіше і менш травматично.
16.06.2025 11:03
+17
Бо всіх тих, хто хоч трохи думає, тут нещадно банять. Залишають лише тих, хто жре все гівно від ОПи не задумуючись.
16.06.2025 11:12
Так поспішав у військову частину, що вирішив перед машиною бігти.
16.06.2025 11:17
Почав тренуватися ще до полігону, не ясно чому ще ніхт не стрибонув за ним щоб надати невідкладну допомогу, й завантажили б на ноші, й зникли у невідомому напрямку.
16.06.2025 13:50
Вау!! Захисники прав уклоністів - ваш зірковий час!! Що робиться??
16.06.2025 11:19
Уклоністів? Хіба так складно перед відправкою коментаря перевірити написане?

Ну і по тема, а Віталій у війську чим займається, що тут про ухилянтів розказує? Чи Віталій старий дід, якому залили в голову лайна, і він його тут як свою думку видає?
16.06.2025 12:02
О, знайшли нову фірмову відмазку укро-буряти. "Епілепсія" вже не в моді.
16.06.2025 11:20
випав / вистрибнув / виштовхнули??

" а какая разница?"
16.06.2025 11:22
Дібіли якісь, краще в Тисі втопитися, чи під вантажівку кинутись тільки аби країну не захищати.
16.06.2025 11:30
Коментар покемона видалили, який питав що я вибрав та як я ухиляюся, але відповім.
З 24.02.2022 мобілізувався добровольцем.
З 24.02.2022 мобілізувався добровольцем.
16.06.2025 19:00
Ті хто тут погане пишуть про травмованого, не припускали, що його могли викинути з машини? В ТЦК постійно, то хтось в епілептичному припадку собі голову розіб'є, то вистрибне на ходу. Але до потрапляння туди - був здоровою людиною!
16.06.2025 13:41
