Мобілізований отримав відкриту черепно-мозкову травму на Львівщині: у поліції кажуть, він вистрибнув з вантажівки дорогою на полігон

На Львівщині поліцейські встановлюють обставини травмування мобілізованого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівщини.

Попередньо встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля.

"12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою", - зазначили у поліції.

Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігон.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.