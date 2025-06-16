Мобилизованный получил открытую черепно-мозговую травму на Львовщине: в полиции говорят, что он выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон

На Львовщине полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовщины.

Предварительно установлено, что мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

"12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой", - отметили в полиции.

Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время транспортировки на полигон.

Также читайте: Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки к сборному пункту в Киеве, один погиб, - ТЦК

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.