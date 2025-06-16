РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Попытки самоубийства в ТЦК
4 823 113

Мобилизованный получил открытую черепно-мозговую травму на Львовщине: в полиции говорят, что он выпрыгнул из грузовика по дороге на полигон

Мобилизованный получил травмы во Львовской области Полиция устанавливает обстоятельства

На Львовщине полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовщины.

Предварительно установлено, что мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

"12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой", - отметили в полиции.

Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время транспортировки на полигон.

Также читайте: Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки к сборному пункту в Киеве, один погиб, - ТЦК

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: 

Нацполиция (16770) мобилизация (2904) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
16.06.2025 10:51 Ответить
+18
Дивно, а чого всі вирішили шо він самостійно вистрибнув з машини? Шоб він хотів "уйті тіхонько в лєс", то це можна зробити набагато простіше і менш травматично.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:03 Ответить
+17
Бо всіх тих, хто хоч трохи думає, тут нещадно банять. Залишають лише тих, хто жре все гівно від ОПи не задумуючись.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так поспішав у військову частину, що вирішив перед машиною бігти.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:17 Ответить
Почав тренуватися ще до полігону, не ясно чому ще ніхт не стрибонув за ним щоб надати невідкладну допомогу, й завантажили б на ноші, й зникли у невідомому напрямку.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:50 Ответить
Вау!! Захисники прав уклоністів - ваш зірковий час!! Що робиться??
показать весь комментарий
16.06.2025 11:19 Ответить
Уклоністів? Хіба так складно перед відправкою коментаря перевірити написане?

Ну і по тема, а Віталій у війську чим займається, що тут про ухилянтів розказує? Чи Віталій старий дід, якому залили в голову лайна, і він його тут як свою думку видає?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:02 Ответить
О, знайшли нову фірмову відмазку укро-буряти. "Епілепсія" вже не в моді.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:20 Ответить
випав / вистрибнув / виштовхнули??

" а какая разница?"
показать весь комментарий
16.06.2025 11:22 Ответить
Дібіли якісь, краще в Тисі втопитися, чи під вантажівку кинутись тільки аби країну не захищати.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:30 Ответить
Коментар покемона видалили, який питав що я вибрав та як я ухиляюся, але відповім.
З 24.02.2022 мобілізувався добровольцем.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:00 Ответить
Ті хто тут погане пишуть про травмованого, не припускали, що його могли викинути з машини? В ТЦК постійно, то хтось в епілептичному припадку собі голову розіб'є, то вистрибне на ходу. Але до потрапляння туди - був здоровою людиною!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 