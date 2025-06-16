Ворог хоче окупувати Кіндрашівку в найближчій перспективі, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко
Ворог веде активну літню наступальну операцію. Наразі російські окупанти активно рухаються в напрямку населеного пункту Кіндрашівки, що на Куп’янщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко.
"У напрямку Кіндрашівки дуже активно противник зараз рухається", - зазначив Федоренко.
Завдання ворога - окупувати Кіндрашівку в найближчій перспективі. Проте, як переконаний Юрій Федоренко, цих намірів противнику в короткостроковій перспективі реалізувати не вдасться.
"Тільки в обороні Куп’янщини за останній період часу об’єктивно інтенсивність бойових дій зросла. Противник наростив свої спроможності у безпілотних компонентах (як розвідувальних, так і ударних), підтримує на високому рівні завдання ударів з реактивної артилерії та авіацію", - додав військовий.
