Враг хочет оккупировать Кондрашовку в ближайшей перспективе, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

Враг ведет активную летнюю наступательную операцию. Сейчас российские оккупанты активно движутся в направлении населенного пункта Кондрашовка, что на Купянщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"В направлении Кондрашовки очень активно противник сейчас движется", - отметил Федоренко.

Задача врага - оккупировать Кондрашовку в ближайшей перспективе. Однако, как убежден Юрий Федоренко, эти намерения противнику в краткосрочной перспективе реализовать не удастся.

"Только в обороне Купянщины за последний период времени объективно интенсивность боевых действий возросла. Противник нарастил свои возможности в беспилотных компонентах (как разведывательных, так и ударных), поддерживает на высоком уровне нанесение ударов из реактивной артиллерии и авиацию", - добавил военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне создали "анклав" в Кондрашовке на Купянщине, - DeepState