Враг хочет оккупировать Кондрашовку в ближайшей перспективе, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко
Враг ведет активную летнюю наступательную операцию. Сейчас российские оккупанты активно движутся в направлении населенного пункта Кондрашовка, что на Купянщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"В направлении Кондрашовки очень активно противник сейчас движется", - отметил Федоренко.
Задача врага - оккупировать Кондрашовку в ближайшей перспективе. Однако, как убежден Юрий Федоренко, эти намерения противнику в краткосрочной перспективе реализовать не удастся.
"Только в обороне Купянщины за последний период времени объективно интенсивность боевых действий возросла. Противник нарастил свои возможности в беспилотных компонентах (как разведывательных, так и ударных), поддерживает на высоком уровне нанесение ударов из реактивной артиллерии и авиацию", - добавил военный.
