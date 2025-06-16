Рашисти атакували енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські окупанти вдарили по енергетикам на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК", - йдеться в повідомленні.
Енергетики залишилися неушкодженими.
