Рашисти атакували енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ атакувала енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські окупанти вдарили по енергетикам на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕК", - йдеться в повідомленні.

Енергетики залишилися неушкодженими.

