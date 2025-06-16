РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7994 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
533 0

Рашисты атаковали энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине

РФ атаковала энергестов ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты ударили по энергетикам на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"В одном из прифронтовых городов Днепропетровской области FPV-дрон атаковал подразделение ДТЭК", - говорится в сообщении.

Энергетики остались невредимыми.

Читайте: Рашисты разрушили многоэтажку в Гуляйполе на Запорожье. ФОТО

Автор: 

обстрел (29640) энергетика (2617) ДТЭК (531) Днепропетровская область (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 