Рашисты атаковали энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине
Российские оккупанты ударили по энергетикам на Днепропетровщине.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"В одном из прифронтовых городов Днепропетровской области FPV-дрон атаковал подразделение ДТЭК", - говорится в сообщении.
Энергетики остались невредимыми.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль