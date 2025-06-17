В Росії злетіли 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні Сили
В Росії піднялись в повітря 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 mg42ua
показати весь коментар17.06.2025 01:00 Відповісти Посилання
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар17.06.2025 01:33 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар17.06.2025 01:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
- Усю підіймати?
- Так, усі 2 літаки!