В Росії злетіли 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні Сили

В Росії піднялись в повітря 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

