УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3913 відвідувачів онлайн
Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
2 834 12

В Росії злетіли 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні Сили

ту95,бомбардувальник

В Росії піднялись в повітря 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: ​РФ використала для обстрілу лише 7 бортів Ту-95 та Ту-160: вперше за 8 місяців завантажила їх майже максимально, - Defense Express

Автор: 

Ту-95 (24) війна в Україні (6255)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
недопалки

.
показати весь коментар
17.06.2025 01:00 Відповісти
+13
Добре що більшість цих корит спалили. Інакше б злітало не по 2-3 а по двадцять. А наші сцикливі партнери тільки б призивали нас змиритись і верещали б що ніззя трогати рашистські стратегічні бомбардувальники ато ***** буде обіжатись бо це його недоторканий запас яким він погрожує всьому світу.
показати весь коментар
17.06.2025 01:33 Відповісти
+6
Обмилки, московіти, зібрали по бані, та й в останній політ…
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 01:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
недопалки

.
показати весь коментар
17.06.2025 01:00 Відповісти
Обмилки, московіти, зібрали по бані, та й в останній політ…
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 01:07 Відповісти
твою тупую башку нужно ********* гнида кремлевская - твое зе-кодло заныкалось по щелям а здания принадлежат народу Украины
показати весь коментар
17.06.2025 02:00 Відповісти
Добре що більшість цих корит спалили. Інакше б злітало не по 2-3 а по двадцять. А наші сцикливі партнери тільки б призивали нас змиритись і верещали б що ніззя трогати рашистські стратегічні бомбардувальники ато ***** буде обіжатись бо це його недоторканий запас яким він погрожує всьому світу.
показати весь коментар
17.06.2025 01:33 Відповісти
А почему им навстречу наши F-16 не взлетают не пойму?
показати весь коментар
17.06.2025 02:31 Відповісти
Дебіл?
показати весь коментар
17.06.2025 04:32 Відповісти
Патамуштааатыдурак, патамуинииипаааанимаешь🤔🧐😁 Are you understand, silly 😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
17.06.2025 05:06 Відповісти
- Герасимов, підіймай стратегічну авіацію!
- Усю підіймати?
- Так, усі 2 літаки!
показати весь коментар
17.06.2025 06:57 Відповісти
Якось не так вони злетіли у повітря.
показати весь коментар
17.06.2025 08:07 Відповісти
 
 