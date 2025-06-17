В России взлетели 2 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, - Воздушные Силы
В России поднялись в воздух 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
- Усю підіймати?
- Так, усі 2 літаки!