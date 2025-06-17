РУС
Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
В России взлетели 2 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, - Воздушные Силы

В России поднялись в воздух 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Читайте: РФ использовала для обстрела только 7 бортов Ту-95 и Ту-160: впервые за 8 месяцев загрузила их почти максимально, - Defense Express

+13
недопалки

17.06.2025 01:00 Ответить
+13
Добре що більшість цих корит спалили. Інакше б злітало не по 2-3 а по двадцять. А наші сцикливі партнери тільки б призивали нас змиритись і верещали б що ніззя трогати рашистські стратегічні бомбардувальники ато ***** буде обіжатись бо це його недоторканий запас яким він погрожує всьому світу.
17.06.2025 01:33 Ответить
+6
Обмилки, московіти, зібрали по бані, та й в останній політ…
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
17.06.2025 01:07 Ответить
недопалки

.
17.06.2025 01:00 Ответить
Обмилки, московіти, зібрали по бані, та й в останній політ…
Щоб у трампа-бите вухо з гегсетом, аж діарея від переляку трапилася, від двох,мирних бомбардувальників прутіна!?!?
17.06.2025 01:07 Ответить
твою тупую башку нужно ********* гнида кремлевская - твое зе-кодло заныкалось по щелям а здания принадлежат народу Украины
17.06.2025 02:00 Ответить
Добре що більшість цих корит спалили. Інакше б злітало не по 2-3 а по двадцять. А наші сцикливі партнери тільки б призивали нас змиритись і верещали б що ніззя трогати рашистські стратегічні бомбардувальники ато ***** буде обіжатись бо це його недоторканий запас яким він погрожує всьому світу.
17.06.2025 01:33 Ответить
А почему им навстречу наши F-16 не взлетают не пойму?
17.06.2025 02:31 Ответить
Дебіл?
17.06.2025 04:32 Ответить
Патамуштааатыдурак, патамуинииипаааанимаешь🤔🧐😁 Are you understand, silly 😝😝😝😝😜🤪
17.06.2025 05:06 Ответить
- Герасимов, підіймай стратегічну авіацію!
- Усю підіймати?
- Так, усі 2 літаки!
17.06.2025 06:57 Ответить
Якось не так вони злетіли у повітря.
17.06.2025 08:07 Ответить
 
 