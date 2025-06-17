УКР
Новини
По всій Україні оголошена повітряна тривога через зліт Міг-31К

міг31,міг31к

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві та низці областей знову була тривога через загрозу балістики (оновлено). КАРТА

Автор: 

повітряна тривога (967) війна в Україні (6255)
