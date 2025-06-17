По всій Україні оголошена повітряна тривога через зліт Міг-31К
По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - йдеться в повідомленні.
