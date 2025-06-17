По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - говорится в сообщении.
