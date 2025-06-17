РУС
Новости
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

миг31,миг31к

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве и ряде областей снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Автор: 

воздушная тревога (837) война в Украине (6206)
