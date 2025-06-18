УКР
121 дитина залишається у зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА

На Донеччині в зоні примусової евакуації лишається 121 дитина

Станом на зараз у п'яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишається 121 неповнолітній, у 94 родинах.

Про це 18 червня на брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Лиманська громада - 2, Добропільській - 45, Дружківській - 74", - уточнила посадовиця.

За словами Ражакової, впродовж тижня евакуювали 48 дітей: з Добропільської - 11; з Дружківської – 36; з Криворізької - 1.

Йшов четвертий рік зелених шашличків...

Ну як там Верещук?
З розмінуванням Чонгару і шатлами у Крим краще ніж з евакуацією дітей виходило?
