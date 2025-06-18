121 ребенок остается в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, - ОВА
По состоянию на сейчас в пяти населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 121 несовершеннолетний в 94 семьях.
Об этом 18 июня на брифинге сообщила и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Лиманская громада - 2, Добропольская - 45, Дружковская - 74", - уточнила чиновница.
По словам Рыжаковой, в течение недели эвакуировали 48 детей: из Добропольской - 11; из Дружковской - 36; из Криворожской - 1.
Ну як там Верещук?
З розмінуванням Чонгару і шатлами у Крим краще ніж з евакуацією дітей виходило?