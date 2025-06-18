РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7763 посетителя онлайн
Новости Эвакуация из Донетчины
296 1

121 ребенок остается в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, - ОВА

В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остается 121 ребенок

По состоянию на сейчас в пяти населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 121 несовершеннолетний в 94 семьях.

Об этом 18 июня на брифинге сообщила и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Лиманская громада - 2, Добропольская - 45, Дружковская - 74", - уточнила чиновница.

По словам Рыжаковой, в течение недели эвакуировали 48 детей: из Добропольской - 11; из Дружковской - 36; из Криворожской - 1.

Читайте также: 168 детей остаются в зоне боевых действий в Донецкой области, - ОВА

Автор: 

дети (6733) эвакуация (2183) Донецкая область (10836)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йшов четвертий рік зелених шашличків...

Ну як там Верещук?
З розмінуванням Чонгару і шатлами у Крим краще ніж з евакуацією дітей виходило?
показать весь комментарий
18.06.2025 19:04 Ответить
 
 