Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь

Закон про множинне громадянство, який Верховна Рада ухвалила 18 червня, передбачає, що всі іноземці, які хочуть стати громадянами України, повинні скласти іспит на знання української мови.

Зазначається, що ухвалюючи законопроєкт Верховна Рада врахувала ключові пропозиції Уповноваженого із захисту державної мови.

"Зокрема, на етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку - без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України", - розповіла пресслужба уповноваженого.

У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. Як зауважив Кремінь, цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.

Крім того, було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

"Українська мова - це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців... Таким чином, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", - заявив Кремінь.

Нагадаємо, що у середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

