Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь
Закон про множинне громадянство, який Верховна Рада ухвалила 18 червня, передбачає, що всі іноземці, які хочуть стати громадянами України, повинні скласти іспит на знання української мови.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ухвалюючи законопроєкт Верховна Рада врахувала ключові пропозиції Уповноваженого із захисту державної мови.
"Зокрема, на етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку - без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України", - розповіла пресслужба уповноваженого.
У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. Як зауважив Кремінь, цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.
Крім того, було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.
"Українська мова - це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців... Таким чином, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", - заявив Кремінь.
Нагадаємо, що у середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.
Кажуть що втик за кордон
1. кум ЗЄлєнської
2. призначений для "отмазки" 100% "свій прокурор"
с ЗЄлєнським ми паБєдім всіх ворогів !
і внутрєнніх, і внєшніх....
Пост
Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
А zeленопикі її знають?
Стаття 4.
. В Україні існує єдине громадянство.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154.
Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною (300) народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення підтримали 243 нардепи.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану
"Станом на сьогодні, 17 червня 2025 року, в Україні діє воєнний стан, який було введено у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. "
Вы, дядько, на календарь поглядите. 25-й год, 21-го века. С с января землю в Украине могут покупать и иностранцы.
Я проти надання москалям українського громадянства! Це може знову закінчитися кров'ю!
Маємо банальну зраду.
Усі цілі, якими зрадники України виправдовують введення цього "закону", можна було б досягти введенням картки українця.
Це ж вже світова практика. Відомі, наприклад, картки поляка, румуна, болгара тощо. Вони дають певні переваги іноземцям полякам, румунам, болгарам на їх етнічній батьківщині перед іншими іноземцями. І в цьому немає нічого поганого. Проте картка не надає їм права голосу в тій країні.
Словом, якщо Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум. Це я про той зброд із Зе-слуг у Верховній Раді.