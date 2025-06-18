УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5783 відвідувача онлайн
Новини Множинне громадянство в Україні
2 920 77

Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь

ВР врахувала зауваження Креміня в законі про множинне громадянство

Закон про множинне громадянство, який Верховна Рада ухвалила 18 червня, передбачає, що всі іноземці, які хочуть стати громадянами України, повинні скласти іспит на знання української мови.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ухвалюючи законопроєкт Верховна Рада врахувала ключові пропозиції Уповноваженого із захисту державної мови.

"Зокрема, на етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку - без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України", - розповіла пресслужба уповноваженого.

У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. Як зауважив Кремінь, цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.

Читайте також: Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство

Крім того, було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

"Українська мова - це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців... Таким чином, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", - заявив Кремінь.

Нагадаємо, що у середу, 18 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство в Україні

Автор: 

ВР (15237) українська мова (849) подвійне громадянство (157) Кремінь Тарас (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Ще одна годівниця буде.
показати весь коментар
18.06.2025 21:22 Відповісти
+16
Конституцією України визначено тільки одне громадянство - українське

.
показати весь коментар
18.06.2025 21:56 Відповісти
+14
Жоден з найпотужніших слуг не планує жити в країні, з якої вони роблять помийку. З України вони будуть мати долю з бізнесу, а жити на Заході.
показати весь коментар
18.06.2025 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще одна годівниця буде.
показати весь коментар
18.06.2025 21:22 Відповісти
Конституцією України визначено тільки одне громадянство - українське

.
показати весь коментар
18.06.2025 21:56 Відповісти
дивився трохи інтерв.ю, воно якось так перелякано мололо щось..і мови геть незнає...
показати весь коментар
18.06.2025 21:24 Відповісти
а що за чувачело таке??
показати весь коментар
18.06.2025 22:59 Відповісти
Гандон.
показати весь коментар
18.06.2025 21:24 Відповісти
Скільки за перевірку?
показати весь коментар
18.06.2025 21:26 Відповісти
Що там по міністру національної єдності ?
Кажуть що втик за кордон
показати весь коментар
18.06.2025 21:27 Відповісти
Жоден з найпотужніших слуг не планує жити в країні, з якої вони роблять помийку. З України вони будуть мати долю з бізнесу, а жити на Заході.
показати весь коментар
18.06.2025 21:34 Відповісти
Виправлю, міністерства повернення українців додому! Та щось немає новин про цього потужного пана. Просто карколомна кар'єра в хлопа. Українська мрія.
показати весь коментар
18.06.2025 21:36 Відповісти
у нього все чікі-піки:

1. кум ЗЄлєнської
2. призначений для "отмазки" 100% "свій прокурор"

с ЗЄлєнським ми паБєдім всіх ворогів !
і внутрєнніх, і внєшніх....

.
показати весь коментар
18.06.2025 22:04 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 22:07 Відповісти
як по фото, ну справжні українці. етнічні) такі будуть дуже піклуватися про нарід.
показати весь коментар
19.06.2025 00:36 Відповісти
Так уже фсьо! Втік!

Пост

Переглянути нові пости

Розмова

https://x.com/jozefkneht1





https://x.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт



https://x.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
показати весь коментар
19.06.2025 09:38 Відповісти
Немає вже , немає нашого любимого міністра. Покинув нас!😪

Пост

https://x.com/jozefkneht1





https://x.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт



https://x.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
показати весь коментар
19.06.2025 09:40 Відповісти
Знання Конституції?
А zeленопикі її знають?
показати весь коментар
18.06.2025 21:28 Відповісти
А его избиратели это знают? Они, 73% калированные идиоты понимают кого они к власти привели?
показати весь коментар
18.06.2025 21:34 Відповісти
Так це все по плану путлера ідьот.
показати весь коментар
18.06.2025 22:18 Відповісти
Идиот это ты, если оправдывешься. И вообще, подоляшавка, продажная тварь. Один вопрос: скольео за высер и где твоя семья?
показати весь коментар
18.06.2025 22:24 Відповісти
отвечай, ссыкун
показати весь коментар
18.06.2025 22:26 Відповісти
Закон про множинне громадянство дав відповідь.

Стаття 4.
. В Україні існує єдине громадянство.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154.
Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною (300) народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення підтримали 243 нардепи.
Стаття 157.
 Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану
 "Станом на сьогодні, 17 червня 2025 року, в Україні діє воєнний стан, який було введено у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. "
показати весь коментар
18.06.2025 21:46 Відповісти
Ви ще забули написати що в Конституції є базові статті.Вони змінються тільки після Всеукраїнського Референдуму.Тобто-проголосували 300 депутатів за зміну базової статті,але це ще не кінець,бо потім ще має бути проведений Референдум.Якщо громадяни проти-зміна статті не проводиться.Перше скликання депутатів не дивлячись що там були комуністи були все ж на голову вище зелених мавп що скачуть по парламенті,це так продумано що б не було махінацій які можуть привести до ліквідації країни парламентом.Стаття 4 відноситься до базових статтей.
показати весь коментар
18.06.2025 22:03 Відповісти
Сподіваюсь, що хтось з справжніх депутатів подасть на цих зелених мавп в суд.
показати весь коментар
18.06.2025 22:25 Відповісти
іспит по конституції України буде Сам приймати! такого її знатока та гаранта, як він, ще не було в історії України!
показати весь коментар
18.06.2025 21:30 Відповісти
А чи передбачає цей закон обовязкову мобілізацію та бусифікацію?
показати весь коментар
18.06.2025 21:31 Відповісти
Звичайно ,а українське громадянство задарма ж не дадуть, отримав його ,от в тебе і з'явився почесний обов'язок бусифікуватись.
показати весь коментар
18.06.2025 21:43 Відповісти
Думаєте оті бубуіни чо на базарах куплю арех куплю медь картини буде працювать їх і так чорносраких хватає покажіть на якому відтинку воюють чи в якій шахті чи заводі гнать треба а не пускать і разом з депутанами
показати весь коментар
18.06.2025 21:49 Відповісти
Так азєрам та іншим ліцам кавказкой национальності українське громадянство і нахрін не потрібне ,вони і без нього обходяться. Так само і китайцям .До речі ,згадав про китайських найманців в рашці ,а ми що гірші ,нехай і в нас будуть китайські найманці.
показати весь коментар
18.06.2025 21:55 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 21:33 Відповісти
В країні де можна купити все, приймати такі закони - це або повна тупість або робота на ворога.Тупо легалізація всіх кацапських агентів.
показати весь коментар
18.06.2025 21:44 Відповісти
Ти вважаєш, що громадянин України не зобов'язаний знати українську мову??
показати весь коментар
18.06.2025 22:11 Відповісти
ти вважаєш себе розумним? глибоко помиляєшся,чувак...
показати весь коментар
18.06.2025 22:16 Відповісти
...а який я?
показати весь коментар
18.06.2025 22:19 Відповісти
примітивний му***дак
показати весь коментар
18.06.2025 22:28 Відповісти
А який ти?
показати весь коментар
18.06.2025 22:35 Відповісти
є така істина: один дурень стільки питань може задати,що й 1000 мудреців не зможуть відповісти...йди вже спати,диванний дивак...
показати весь коментар
18.06.2025 22:48 Відповісти
Зрозуміло...ти себе вважаєш еквівалентним 1000 мудреців...буває...
показати весь коментар
18.06.2025 22:56 Відповісти
А на яке вони потрібні мало прикладів на параші чурки нн працюють а торгують і не тільки фруктами а і наркотою у європу налізли що ті не знають що тепер робити ірландці молодці палять чорносраким хати мало циганів то зе чурок завозить зовсім мозги втрптили чи маєте надію змотатися з України десь в європу а тут хай розбираються суки а не депутати закрить ту годівницю від місцевих до вр
показати весь коментар
18.06.2025 21:44 Відповісти
Ти що елітний мешканець України? Як захищати Україну ти не дивишся, якого кольору захисника шкіра та розмір очей, а як громадянства всі повинні питати тебе?
показати весь коментар
19.06.2025 06:45 Відповісти
І все? Знаєш мову (здав екзамен за хабар) - і можеш спокійно отримувати паспорт і, скажімо, скупляти землю сотнями гектарів?
показати весь коментар
18.06.2025 21:45 Відповісти
Стиць ....диць.
Вы, дядько, на календарь поглядите. 25-й год, 21-го века. С с января землю в Украине могут покупать и иностранцы.
показати весь коментар
18.06.2025 22:59 Відповісти
Кремінь перефарбувався з патріота в зєлєбота.
показати весь коментар
18.06.2025 21:45 Відповісти
Обрадував конкретно.Спочатку порушуєм Конституцію,а потім підсолоджуєм конГфеткою-для всіх бажаючих обовязкова здача української мови.Хасиди в Умані тепер вже будуть українцями.Це добре,всеж таки мобілізаційний ресурс прибавиться.Чи Ета Другоє,вони тут не воювати, а для скупки всього до чого дотягнуться
показати весь коментар
18.06.2025 21:54 Відповісти
Хасиди і в себе в Ізраїлі не воюють...
показати весь коментар
18.06.2025 22:14 Відповісти
тут тепер йде шаленними темпами зкупка землі і нерухомості.. ходять пекрекупи по вулицях і всих підряд розпитують, чи нічого не продає ніхто..біля мене вже скупили 4 будинки і стоять пустують.чекають множинників
показати весь коментар
18.06.2025 23:04 Відповісти
громадянство повинно бути одне !!! Уйобки, невже це не зрозуміло !?!?
показати весь коментар
18.06.2025 21:55 Відповісти
Ти совкодрочер забув написати ще про жидобандерівців . Скільки в тебе сміття у голові. А нічого, що син головного рабина загинув за Україну він, а не ти захищав країну від російської наволочі. Так що закрий пельку
показати весь коментар
19.06.2025 06:55 Відповісти
Я проти множинного громадянства! Це непотрібна дурня і незрозуміла підступна подлянка!!
Я проти надання москалям українського громадянства! Це може знову закінчитися кров'ю!
показати весь коментар
18.06.2025 22:14 Відповісти
А коли вони замість тебе воюють ти їм даєш дозвіл? Воїни, які захищають Україну повинні мати громадянство України, якщо в них є бажання.
показати весь коментар
19.06.2025 06:58 Відповісти
а я то думаю,чому на Тік-Тоці з"явилася маса відео де боротато-пейсаті равіни пророчать,що мільйонам євреїв прийдеться емігрувати в України,де гарна природа,багато землі і води,а місцеве населення дуже беззлобне і немає антисемітів,правда аборигени вимирають чомусь...
показати весь коментар
18.06.2025 22:15 Відповісти
Юрік, а може ти підеш захищати свою землю замість того, щоб піз%ти? А то «пейсаті» гинуть на фронті, допомагають розробляти « павутину», а ти тільки кацапськи наративи тут несеш?
показати весь коментар
19.06.2025 07:09 Відповісти
я бачу ти вже активно захищаєш Неньку на американських фронтах,янкі? янкі,ану про пейсатих,загиблих на фронтах детальніше? чи ти мав на увазі монте-карлівські,лондонські,куршевелівські,ейлатські та канські фронти? а ти веселий і дотепний,янкі! гляди гамбургером не вдавись...
показати весь коментар
19.06.2025 17:25 Відповісти
Захищаю, як можу. А ти тільки лаєшся від злоби до людей. Кацапчику, ти багато пишеш, щоб провокувати та несеш кремлівськи наративи.
показати весь коментар
19.06.2025 19:55 Відповісти
Цікаво, ким???? Да тут половину тих, хто захочу отримати інше громадянство не здасть іспит з української мови.
показати весь коментар
18.06.2025 22:16 Відповісти
В тих хто хахоче мати укр. громадянство є гроші, і багато, тож вони просто куплять все шо їм потрібно, і іспити, і слуг народу скопом, і зрештою нас з вами. І буде тут Ізраїльська Україна, або шось таке подібне. Жиди розумні, назву придумають...
показати весь коментар
18.06.2025 22:25 Відповісти
Усі американці бажають стати громадянами України незважаючи на війну і навіть на іспити.
показати весь коментар
18.06.2025 22:19 Відповісти
Чуваки,диванні аналітики! Це все ланки одного ланцюжка-ліквідація українського етносу для евакуації на ці землі юд,створення Нової Хазарії,Ізраїль довго не проіснує,а 7 млн богоізбраних прийдеться екстренно вивозить ...
показати весь коментар
18.06.2025 22:20 Відповісти
От цікаво, шо ше придумає на наші голови наша незламна і потужна зелена жаба?
показати весь коментар
18.06.2025 22:21 Відповісти
А з другоi сторони, якщо подивитись не на iноземцiв, а на домотканних нуворишiв. Подвiйне громадянство, щоби леше було зробити ноги, якщо що.
показати весь коментар
18.06.2025 22:23 Відповісти
Це фіговий листочок для прикриття легалізації набору паспортів владних свиней.
показати весь коментар
18.06.2025 22:40 Відповісти
Випадково прочитав шо не Кремінь, а кремль, аж налякався шо **** черга захтіла бути!
показати весь коментар
18.06.2025 22:44 Відповісти
який дебіл прийняв цей закон??
показати весь коментар
18.06.2025 22:45 Відповісти
Їх було 243.
показати весь коментар
18.06.2025 23:09 Відповісти
Іспити треба складати не лише іноземцям.
показати весь коментар
18.06.2025 23:10 Відповісти
Та знання історії України
показати весь коментар
19.06.2025 00:10 Відповісти
Для скупки землі та нерухомості напряму хасидами!
показати весь коментар
19.06.2025 01:37 Відповісти
Це чудовий спосіб ухиляння від податків і служби в армії. Окрім того, можна буде легко розпродавати землю іноземцям, які раптом стануть "українцями" навіть не будучи здатними показати Україну на карті.
Маємо банальну зраду.
Усі цілі, якими зрадники України виправдовують введення цього "закону", можна було б досягти введенням картки українця.
Це ж вже світова практика. Відомі, наприклад, картки поляка, румуна, болгара тощо. Вони дають певні переваги іноземцям полякам, румунам, болгарам на їх етнічній батьківщині перед іншими іноземцями. І в цьому немає нічого поганого. Проте картка не надає їм права голосу в тій країні.
Словом, якщо Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум. Це я про той зброд із Зе-слуг у Верховній Раді.
показати весь коментар
19.06.2025 10:08 Відповісти
Та насправді йдеться про инше: леґалізацію власних закордонних пашпортів депутатами, міністрами, заступниками, головами, директорами, президентами й ким там іще.
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
А як будуть мобілізуватись ці множинні громадяни? Чи будуть служити в ЗСУ? Здається, що іспитів з історії, мови та Конституції буде недостатньо. Цей закон - чергова недолуга дурня, яка відволікає суспільство і все. Мільярд дерев був, дайош мільярд українських громадян!
показати весь коментар
19.06.2025 12:55 Відповісти
 
 