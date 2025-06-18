Закон о множественном гражданстве предусматривает обязательную сдачу экзамена на знание украинского языка, - Креминь

Закон о множественном гражданстве, который Верховная Рада приняла 18 июня, предусматривает, что все иностранцы, которые хотят стать гражданами Украины, должны сдать экзамен на знание украинского языка.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь.

Отмечается, что, принимая законопроект, Верховная Рада учла ключевые предложения Уполномоченного по защите государственного языка.

"В частности, на этапе рассмотрения законопроекта Тарас Креминь направил в профильный комитет Верховной Рады развернутые замечания. Они касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке - без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины", - рассказала пресс-служба уполномоченного.

В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Как отметил Креминь, этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

Кроме того, было сохранено действующее требование: иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

"Украинский язык - это основа гражданской идентичности. Закон в новой редакции позволяет сохранить единство, избежать дискриминационных норм и предотвратить языковую дезинтеграцию, которая могла бы возникнуть вследствие необоснованных исключений для отдельных категорий иностранцев... Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", - заявил Кремень.

Напомним, что в среду, 18 июня, Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

