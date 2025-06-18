РУС
Новости Множественное гражданство в Украине
2 920 77

Закон о множественном гражданстве предусматривает обязательную сдачу экзамена на знание украинского языка, - Креминь

ВР учла замечания Кремина в законе о множественном гражданстве

Закон о множественном гражданстве, который Верховная Рада приняла 18 июня, предусматривает, что все иностранцы, которые хотят стать гражданами Украины, должны сдать экзамен на знание украинского языка.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, принимая законопроект, Верховная Рада учла ключевые предложения Уполномоченного по защите государственного языка.

"В частности, на этапе рассмотрения законопроекта Тарас Креминь направил в профильный комитет Верховной Рады развернутые замечания. Они касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке - без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины", - рассказала пресс-служба уполномоченного.

В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Как отметил Креминь, этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

Кроме того, было сохранено действующее требование: иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

"Украинский язык - это основа гражданской идентичности. Закон в новой редакции позволяет сохранить единство, избежать дискриминационных норм и предотвратить языковую дезинтеграцию, которая могла бы возникнуть вследствие необоснованных исключений для отдельных категорий иностранцев... Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", - заявил Кремень.

Напомним, что в среду, 18 июня, Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

Автор: 

Топ комментарии
+24
Ще одна годівниця буде.
18.06.2025 21:22 Ответить
+16
Конституцією України визначено тільки одне громадянство - українське

.
18.06.2025 21:56 Ответить
+14
Жоден з найпотужніших слуг не планує жити в країні, з якої вони роблять помийку. З України вони будуть мати долю з бізнесу, а жити на Заході.
18.06.2025 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна годівниця буде.
18.06.2025 21:22 Ответить
Конституцією України визначено тільки одне громадянство - українське

.
18.06.2025 21:56 Ответить
дивився трохи інтерв.ю, воно якось так перелякано мололо щось..і мови геть незнає...
18.06.2025 21:24 Ответить
а що за чувачело таке??
18.06.2025 22:59 Ответить
Гандон.
18.06.2025 21:24 Ответить
Скільки за перевірку?
18.06.2025 21:26 Ответить
Що там по міністру національної єдності ?
Кажуть що втик за кордон
18.06.2025 21:27 Ответить
Жоден з найпотужніших слуг не планує жити в країні, з якої вони роблять помийку. З України вони будуть мати долю з бізнесу, а жити на Заході.
18.06.2025 21:34 Ответить
Виправлю, міністерства повернення українців додому! Та щось немає новин про цього потужного пана. Просто карколомна кар'єра в хлопа. Українська мрія.
18.06.2025 21:36 Ответить
у нього все чікі-піки:

1. кум ЗЄлєнської
2. призначений для "отмазки" 100% "свій прокурор"

с ЗЄлєнським ми паБєдім всіх ворогів !
і внутрєнніх, і внєшніх....

.
18.06.2025 22:04 Ответить
18.06.2025 22:07 Ответить
як по фото, ну справжні українці. етнічні) такі будуть дуже піклуватися про нарід.
19.06.2025 00:36 Ответить
Так уже фсьо! Втік!

Пост

Переглянути нові пости

Розмова

https://x.com/jozefkneht1





https://x.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт



https://x.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
19.06.2025 09:38 Ответить
Немає вже , немає нашого любимого міністра. Покинув нас!😪

Пост

https://x.com/jozefkneht1





https://x.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт



https://x.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Прочитав, що міністр національної єдності втік за кордон. Плакав п'ять хвилин від сміху. Людина розробляла план повернення українців в Україну. Це настільки жирно, що навіть тонко. Думаю, якщо нам вдасться повернути міністра, то й українці потягнуться додому. Завдання з зірочкою)
19.06.2025 09:40 Ответить
Знання Конституції?
А zeленопикі її знають?
18.06.2025 21:28 Ответить
А его избиратели это знают? Они, 73% калированные идиоты понимают кого они к власти привели?
показать весь комментарий
18.06.2025 21:34 Ответить
Так це все по плану путлера ідьот.
18.06.2025 22:18 Ответить
Идиот это ты, если оправдывешься. И вообще, подоляшавка, продажная тварь. Один вопрос: скольео за высер и где твоя семья?
18.06.2025 22:24 Ответить
отвечай, ссыкун
18.06.2025 22:26 Ответить
Закон про множинне громадянство дав відповідь.

Стаття 4.
. В Україні існує єдине громадянство.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154.
Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною (300) народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення підтримали 243 нардепи.
Стаття 157.
 Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану
 "Станом на сьогодні, 17 червня 2025 року, в Україні діє воєнний стан, який було введено у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. "
18.06.2025 21:46 Ответить
Ви ще забули написати що в Конституції є базові статті.Вони змінються тільки після Всеукраїнського Референдуму.Тобто-проголосували 300 депутатів за зміну базової статті,але це ще не кінець,бо потім ще має бути проведений Референдум.Якщо громадяни проти-зміна статті не проводиться.Перше скликання депутатів не дивлячись що там були комуністи були все ж на голову вище зелених мавп що скачуть по парламенті,це так продумано що б не було махінацій які можуть привести до ліквідації країни парламентом.Стаття 4 відноситься до базових статтей.
18.06.2025 22:03 Ответить
Сподіваюсь, що хтось з справжніх депутатів подасть на цих зелених мавп в суд.
18.06.2025 22:25 Ответить
іспит по конституції України буде Сам приймати! такого її знатока та гаранта, як він, ще не було в історії України!
18.06.2025 21:30 Ответить
А чи передбачає цей закон обовязкову мобілізацію та бусифікацію?
показать весь комментарий
18.06.2025 21:31 Ответить
Звичайно ,а українське громадянство задарма ж не дадуть, отримав його ,от в тебе і з'явився почесний обов'язок бусифікуватись.
18.06.2025 21:43 Ответить
Думаєте оті бубуіни чо на базарах куплю арех куплю медь картини буде працювать їх і так чорносраких хватає покажіть на якому відтинку воюють чи в якій шахті чи заводі гнать треба а не пускать і разом з депутанами
18.06.2025 21:49 Ответить
Так азєрам та іншим ліцам кавказкой национальності українське громадянство і нахрін не потрібне ,вони і без нього обходяться. Так само і китайцям .До речі ,згадав про китайських найманців в рашці ,а ми що гірші ,нехай і в нас будуть китайські найманці.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:55 Ответить
18.06.2025 21:33 Ответить
В країні де можна купити все, приймати такі закони - це або повна тупість або робота на ворога.Тупо легалізація всіх кацапських агентів.
18.06.2025 21:44 Ответить
Ти вважаєш, що громадянин України не зобов'язаний знати українську мову??
18.06.2025 22:11 Ответить
ти вважаєш себе розумним? глибоко помиляєшся,чувак...
18.06.2025 22:16 Ответить
...а який я?
18.06.2025 22:19 Ответить
примітивний му***дак
18.06.2025 22:28 Ответить
А який ти?
показать весь комментарий
є така істина: один дурень стільки питань може задати,що й 1000 мудреців не зможуть відповісти...йди вже спати,диванний дивак...
18.06.2025 22:48 Ответить
Зрозуміло...ти себе вважаєш еквівалентним 1000 мудреців...буває...
18.06.2025 22:56 Ответить
А на яке вони потрібні мало прикладів на параші чурки нн працюють а торгують і не тільки фруктами а і наркотою у європу налізли що ті не знають що тепер робити ірландці молодці палять чорносраким хати мало циганів то зе чурок завозить зовсім мозги втрптили чи маєте надію змотатися з України десь в європу а тут хай розбираються суки а не депутати закрить ту годівницю від місцевих до вр
18.06.2025 21:44 Ответить
Ти що елітний мешканець України? Як захищати Україну ти не дивишся, якого кольору захисника шкіра та розмір очей, а як громадянства всі повинні питати тебе?
19.06.2025 06:45 Ответить
І все? Знаєш мову (здав екзамен за хабар) - і можеш спокійно отримувати паспорт і, скажімо, скупляти землю сотнями гектарів?
18.06.2025 21:45 Ответить
Стиць ....диць.
Вы, дядько, на календарь поглядите. 25-й год, 21-го века. С с января землю в Украине могут покупать и иностранцы.
18.06.2025 22:59 Ответить
Кремінь перефарбувався з патріота в зєлєбота.
18.06.2025 21:45 Ответить
Обрадував конкретно.Спочатку порушуєм Конституцію,а потім підсолоджуєм конГфеткою-для всіх бажаючих обовязкова здача української мови.Хасиди в Умані тепер вже будуть українцями.Це добре,всеж таки мобілізаційний ресурс прибавиться.Чи Ета Другоє,вони тут не воювати, а для скупки всього до чого дотягнуться
18.06.2025 21:54 Ответить
Хасиди і в себе в Ізраїлі не воюють...
18.06.2025 22:14 Ответить
тут тепер йде шаленними темпами зкупка землі і нерухомості.. ходять пекрекупи по вулицях і всих підряд розпитують, чи нічого не продає ніхто..біля мене вже скупили 4 будинки і стоять пустують.чекають множинників
18.06.2025 23:04 Ответить
громадянство повинно бути одне !!! Уйобки, невже це не зрозуміло !?!?
18.06.2025 21:55 Ответить
Ти совкодрочер забув написати ще про жидобандерівців . Скільки в тебе сміття у голові. А нічого, що син головного рабина загинув за Україну він, а не ти захищав країну від російської наволочі. Так що закрий пельку
19.06.2025 06:55 Ответить
Я проти множинного громадянства! Це непотрібна дурня і незрозуміла підступна подлянка!!
Я проти надання москалям українського громадянства! Це може знову закінчитися кров'ю!
18.06.2025 22:14 Ответить
А коли вони замість тебе воюють ти їм даєш дозвіл? Воїни, які захищають Україну повинні мати громадянство України, якщо в них є бажання.
19.06.2025 06:58 Ответить
а я то думаю,чому на Тік-Тоці з"явилася маса відео де боротато-пейсаті равіни пророчать,що мільйонам євреїв прийдеться емігрувати в України,де гарна природа,багато землі і води,а місцеве населення дуже беззлобне і немає антисемітів,правда аборигени вимирають чомусь...
18.06.2025 22:15 Ответить
Юрік, а може ти підеш захищати свою землю замість того, щоб піз%ти? А то «пейсаті» гинуть на фронті, допомагають розробляти « павутину», а ти тільки кацапськи наративи тут несеш?
19.06.2025 07:09 Ответить
я бачу ти вже активно захищаєш Неньку на американських фронтах,янкі? янкі,ану про пейсатих,загиблих на фронтах детальніше? чи ти мав на увазі монте-карлівські,лондонські,куршевелівські,ейлатські та канські фронти? а ти веселий і дотепний,янкі! гляди гамбургером не вдавись...
19.06.2025 17:25 Ответить
Захищаю, як можу. А ти тільки лаєшся від злоби до людей. Кацапчику, ти багато пишеш, щоб провокувати та несеш кремлівськи наративи.
19.06.2025 19:55 Ответить
Цікаво, ким???? Да тут половину тих, хто захочу отримати інше громадянство не здасть іспит з української мови.
18.06.2025 22:16 Ответить
В тих хто хахоче мати укр. громадянство є гроші, і багато, тож вони просто куплять все шо їм потрібно, і іспити, і слуг народу скопом, і зрештою нас з вами. І буде тут Ізраїльська Україна, або шось таке подібне. Жиди розумні, назву придумають...
18.06.2025 22:25 Ответить
Усі американці бажають стати громадянами України незважаючи на війну і навіть на іспити.
18.06.2025 22:19 Ответить
Чуваки,диванні аналітики! Це все ланки одного ланцюжка-ліквідація українського етносу для евакуації на ці землі юд,створення Нової Хазарії,Ізраїль довго не проіснує,а 7 млн богоізбраних прийдеться екстренно вивозить ...
18.06.2025 22:20 Ответить
От цікаво, шо ше придумає на наші голови наша незламна і потужна зелена жаба?
18.06.2025 22:21 Ответить
А з другоi сторони, якщо подивитись не на iноземцiв, а на домотканних нуворишiв. Подвiйне громадянство, щоби леше було зробити ноги, якщо що.
18.06.2025 22:23 Ответить
Це фіговий листочок для прикриття легалізації набору паспортів владних свиней.
18.06.2025 22:40 Ответить
Випадково прочитав шо не Кремінь, а кремль, аж налякався шо **** черга захтіла бути!
18.06.2025 22:44 Ответить
який дебіл прийняв цей закон??
18.06.2025 22:45 Ответить
Їх було 243.
18.06.2025 23:09 Ответить
Іспити треба складати не лише іноземцям.
18.06.2025 23:10 Ответить
Та знання історії України
19.06.2025 00:10 Ответить
Для скупки землі та нерухомості напряму хасидами!
19.06.2025 01:37 Ответить
Це чудовий спосіб ухиляння від податків і служби в армії. Окрім того, можна буде легко розпродавати землю іноземцям, які раптом стануть "українцями" навіть не будучи здатними показати Україну на карті.
Маємо банальну зраду.
Усі цілі, якими зрадники України виправдовують введення цього "закону", можна було б досягти введенням картки українця.
Це ж вже світова практика. Відомі, наприклад, картки поляка, румуна, болгара тощо. Вони дають певні переваги іноземцям полякам, румунам, болгарам на їх етнічній батьківщині перед іншими іноземцями. І в цьому немає нічого поганого. Проте картка не надає їм права голосу в тій країні.
Словом, якщо Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум. Це я про той зброд із Зе-слуг у Верховній Раді.
19.06.2025 10:08 Ответить
Та насправді йдеться про инше: леґалізацію власних закордонних пашпортів депутатами, міністрами, заступниками, головами, директорами, президентами й ким там іще.
19.06.2025 11:47 Ответить
А як будуть мобілізуватись ці множинні громадяни? Чи будуть служити в ЗСУ? Здається, що іспитів з історії, мови та Конституції буде недостатньо. Цей закон - чергова недолуга дурня, яка відволікає суспільство і все. Мільярд дерев був, дайош мільярд українських громадян!
19.06.2025 12:55 Ответить
 
 