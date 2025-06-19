Рух російських БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО
У ніч на четвер, 19 червня, в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері середи, 18 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
