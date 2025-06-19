Движение российских БПЛА было зафиксировано на Киевщине: работали Силы ПВО
В ночь на четверг, 19 июня, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером среды, 18 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль