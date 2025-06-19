Движение российских БПЛА было зафиксировано на Киевщине: работали Силы ПВО

В ночь на четверг, 19 июня, в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером среды, 18 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

