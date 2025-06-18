Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники с севера и юга, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером среды, 18 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"БпЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:55.
"БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный. БпЛА в западной части Херсонщины, курс западный", - сообщалось в 21:36.
Также вражеские ударные дроны фиксировались на севере.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА севернее Сум, курс южный", - сообщалось в 21:45.
"БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Пивденное", - сообщалось в 21:47.
В 22:12 ВС сообщили:
- БПЛА в западной и центральной частях Днепропетровщины, курс северный.
- БПЛА на Сумщине, кусом на Харьковщину и Полтавщину.
- БпЛА на границе Одесской и Николаевской, курс северный.
БпЛА в направлении Харькова. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:25.
БпЛА в направлении Кременчуга. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:32.
В 23:06 ВС сообщили:
- Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БПЛА в южной и западной части Харьковщины, курс юго-восточный.
- БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.
- БПЛА в южной части Полтавщины, курс северо-западный.
- БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный.
- БпЛА западнее Кременчуга, курс северо-западный.
- БпЛА курсом на Каменское.
В оту крайню ніч, коли хріначили Київ. Був один петріот й всього одна мобільна група. І ота вся хрінь була не збита, вона пікирувала..з таким завиванням..а ракет було нечутно..тільки вибухи й дім ходуном ходив..
Нашого гівнокомандувача вже начасі вішати..
И вы будете понимать
Что предотвратить дроновые атаки на города можно
Просто это дешево
Дронами сбивать дроны
На этом много бабла не срубишь
У нас дроны сбивают авиацией
Ну кто во власти будет
ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ УНИЧТОЖАТЬ ДРОНЫ ?
Там же не дураки сидят....
Не дай бог война закончится - не успеешь много бабла срубить..
нові дорожесні електронні втрати рашиств від влучного удару ЗСУ