Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники с севера и юга, - Воздушные силы (обновлено)

россияне запустили шахиды

Вечером среды, 18 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:55.

"БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный. БпЛА в западной части Херсонщины, курс западный", - сообщалось в 21:36.

Также вражеские ударные дроны фиксировались на севере.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА севернее Сум, курс южный", - сообщалось в 21:45.

"БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Пивденное", - сообщалось в 21:47.

В 22:12 ВС сообщили:

  • БПЛА в западной и центральной частях Днепропетровщины, курс северный.
  • БПЛА на Сумщине, кусом на Харьковщину и Полтавщину.
  • БпЛА на границе Одесской и Николаевской, курс северный.


БпЛА в направлении Харькова. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:25.

БпЛА в направлении Кременчуга. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:32.

В 23:06 ВС сообщили:

  • Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БПЛА в южной и западной части Харьковщины, курс юго-восточный.
  • БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Полтавщины, курс северо-западный.
  • БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный.
  • БпЛА западнее Кременчуга, курс северо-западный.
  • БпЛА курсом на Каменское.

+6
І не питайте у влади, де ППО чи відповідь...
показать весь комментарий
18.06.2025 22:45 Ответить
+5
Шоб у кожного шо має тавро "россиянин" вилезло по пухирю під очами, а в сраці шось лопнуло.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:04 Ответить
+5
Багато мобільних груп, які збивають шахеди, відправили на фронт, щоб не чіпати ухилянтів, які сидять по барах та п'ють пиво увечері по дворах та гаражах. Це тільки в моєму гаражному кооперативі я майже кожен день бачу як здорові ''бугаї'' вдень клепають машини, а вечером юухають і пох''''' їм на війну.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:26 Ответить
Квартал 95 має . і що з того?
показать весь комментарий
18.06.2025 22:17 Ответить
Мабуть такі речі спеціально пишуть щоб викликати огиду до всього українського.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:35 Ответить
Знаєте, я точно знаю, що біля мене раніше було два підрозділи з петріотами та дофіга мобільних.

В оту крайню ніч, коли хріначили Київ. Був один петріот й всього одна мобільна група. І ота вся хрінь була не збита, вона пікирувала..з таким завиванням..а ракет було нечутно..тільки вибухи й дім ходуном ходив..

Нашого гівнокомандувача вже начасі вішати..
показать весь комментарий
19.06.2025 03:30 Ответить
А з тими шо від ТЦК шифруються шо робити?
показать весь комментарий
19.06.2025 08:19 Ответить
Можливо можна труїти тих, хто запускає шахеди, або арматурою їх забивати під під'їздами, де вони живуть?
показать весь комментарий
18.06.2025 23:33 Ответить
Метилового спирту підкинути..сосіяни ж без бухла ніяк..
показать весь комментарий
19.06.2025 02:54 Ответить
Слушайте авиационного эксперта Константина Криволапа
И вы будете понимать
Что предотвратить дроновые атаки на города можно
Просто это дешево
Дронами сбивать дроны
На этом много бабла не срубишь
У нас дроны сбивают авиацией
Ну кто во власти будет
ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ УНИЧТОЖАТЬ ДРОНЫ ?
Там же не дураки сидят....
Не дай бог война закончится - не успеешь много бабла срубить..
показать весь комментарий
19.06.2025 00:07 Ответить
Та вони вже стільки нарубали - на кілька покооіеь вистачить...
показать весь комментарий
19.06.2025 02:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EufCDSzF4Fw
нові дорожесні електронні втрати рашиств від влучного удару ЗСУ
показать весь комментарий
19.06.2025 02:22 Ответить
Замість здипіть про підозру лепсу - вицепіть адреси пілотів сім'ї , їбаніть в квартиру, в під'їзд...
показать весь комментарий
19.06.2025 02:41 Ответить
Вчера орки как с цепи сорвались минут за 15 штук семь пролетело один за другим в сторону Кременчуга и Днепра.
показать весь комментарий
19.06.2025 06:44 Ответить
 
 