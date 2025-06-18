Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники с севера и юга, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером среды, 18 июня, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину", - сообщалось в 20:55.

"БпЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный. БпЛА в западной части Херсонщины, курс западный", - сообщалось в 21:36.

Также вражеские ударные дроны фиксировались на севере.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА севернее Сум, курс южный", - сообщалось в 21:45.

"БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Пивденное", - сообщалось в 21:47.

В 22:12 ВС сообщили:

БПЛА в западной и центральной частях Днепропетровщины, курс северный.

БПЛА на Сумщине, кусом на Харьковщину и Полтавщину.

БпЛА на границе Одесской и Николаевской, курс северный.



БпЛА в направлении Харькова. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:25.

БпЛА в направлении Кременчуга. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:32.

В 23:06 ВС сообщили:

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БПЛА в южной и западной части Харьковщины, курс юго-восточный.

БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

БПЛА в южной части Полтавщины, курс северо-западный.

БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный.

БпЛА западнее Кременчуга, курс северо-западный.

БпЛА курсом на Каменское.

