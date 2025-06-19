Окупанти запустили по Україні ударні безпілотники з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері середи, 18 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 20:55.
"БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний. БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний", - повідомлялося о 21:36.
Також ворожі ударні дрони фіксувалися на півночі.
"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА північніше Сум, курс південний", - повідомлялося о 21:45.
"БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне", - повідомлялося о 21:47.
О 22:12 ПС повідомили:
- БпЛА в західній та центральній частинах Дніпропетровщини, курс північний.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Харківщину та Полтавщину.
- БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.
БпЛА в напрямку Харкова. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:25.
БпЛА в напрямку Кременчука. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:32.
О 23:06 ПС повідомили:
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- БпЛА в південній та західній частині Харківщини, курс південно-східний.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Полтавщини, курс північно-західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА західніше Кременчука, курс північно-західний.
- БпЛА курсом на Кам'янське.
О 23:49 ПС повідомили:
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс північний.
- БпЛА в південній частині Харківщини, курс південно-східний.
О 00:23 ПС повідомили про:
- БпЛА західніше Чернігова, курс південний.
- БпЛА в південній частині Чернігова, курс західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний.
- Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:55.
О 00:57 ПС повідомили:
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
О 01:42 ПС повідомили:
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Полтавщину.
О 02:11 ПС повідомили:
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, постійно змінює курс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В оту крайню ніч, коли хріначили Київ. Був один петріот й всього одна мобільна група. І ота вся хрінь була не збита, вона пікирувала..з таким завиванням..а ракет було нечутно..тільки вибухи й дім ходуном ходив..
Нашого гівнокомандувача вже начасі вішати..
И вы будете понимать
Что предотвратить дроновые атаки на города можно
Просто это дешево
Дронами сбивать дроны
На этом много бабла не срубишь
У нас дроны сбивают авиацией
Ну кто во власти будет
ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ УНИЧТОЖАТЬ ДРОНЫ ?
Там же не дураки сидят....
Не дай бог война закончится - не успеешь много бабла срубить..
нові дорожесні електронні втрати рашиств від влучного удару ЗСУ