УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5783 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
4 995 19

Окупанти запустили по Україні ударні безпілотники з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни запустили шахеди

Ввечері середи, 18 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 20:55.

"БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний. БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний", - повідомлялося о 21:36.

Також ворожі ударні дрони фіксувалися на півночі. 

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА північніше Сум, курс південний", - повідомлялося о 21:45.

"БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне", - повідомлялося о 21:47.

О 22:12 ПС повідомили:

  • БпЛА в західній та центральній частинах Дніпропетровщини, курс північний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Харківщину та Полтавщину.
  • БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в напрямку Харкова. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:25.

БпЛА в напрямку Кременчука. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:32.

О 23:06 ПС повідомили:

  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • БпЛА в південній та західній частині Харківщини, курс південно-східний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Полтавщини, курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА західніше Кременчука, курс північно-західний.
  • БпЛА курсом на Кам'янське.

О 23:49 ПС повідомили:

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс південно-східний.

О 00:23 ПС повідомили про:

  • БпЛА західніше Чернігова, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Чернігова, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний.
  • Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:55.

О 00:57 ПС повідомили:

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

О 01:42 ПС повідомили:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Полтавщину.

О 02:11 ПС повідомили:

  • БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, постійно змінює курс.

Читайте також: Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках

Автор: 

безпілотник (4923) Повітряні сили (3035)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
І не питайте у влади, де ППО чи відповідь...
показати весь коментар
18.06.2025 22:45 Відповісти
+5
Шоб у кожного шо має тавро "россиянин" вилезло по пухирю під очами, а в сраці шось лопнуло.
показати весь коментар
18.06.2025 22:04 Відповісти
+5
Багато мобільних груп, які збивають шахеди, відправили на фронт, щоб не чіпати ухилянтів, які сидять по барах та п'ють пиво увечері по дворах та гаражах. Це тільки в моєму гаражному кооперативі я майже кожен день бачу як здорові ''бугаї'' вдень клепають машини, а вечером юухають і пох''''' їм на війну.
показати весь коментар
19.06.2025 00:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб у кожного шо має тавро "россиянин" вилезло по пухирю під очами, а в сраці шось лопнуло.
показати весь коментар
18.06.2025 22:04 Відповісти
Квартал 95 має . і що з того?
показати весь коментар
18.06.2025 22:17 Відповісти
І не питайте у влади, де ППО чи відповідь...
показати весь коментар
18.06.2025 22:45 Відповісти
Мабуть такі речі спеціально пишуть щоб викликати огиду до всього українського.
показати весь коментар
18.06.2025 23:35 Відповісти
Багато мобільних груп, які збивають шахеди, відправили на фронт, щоб не чіпати ухилянтів, які сидять по барах та п'ють пиво увечері по дворах та гаражах. Це тільки в моєму гаражному кооперативі я майже кожен день бачу як здорові ''бугаї'' вдень клепають машини, а вечером юухають і пох''''' їм на війну.
показати весь коментар
19.06.2025 00:26 Відповісти
Знаєте, я точно знаю, що біля мене раніше було два підрозділи з петріотами та дофіга мобільних.

В оту крайню ніч, коли хріначили Київ. Був один петріот й всього одна мобільна група. І ота вся хрінь була не збита, вона пікирувала..з таким завиванням..а ракет було нечутно..тільки вибухи й дім ходуном ходив..

Нашого гівнокомандувача вже начасі вішати..
показати весь коментар
19.06.2025 03:30 Відповісти
А з тими шо від ТЦК шифруються шо робити?
показати весь коментар
19.06.2025 08:19 Відповісти
Можливо можна труїти тих, хто запускає шахеди, або арматурою їх забивати під під'їздами, де вони живуть?
показати весь коментар
18.06.2025 23:33 Відповісти
Метилового спирту підкинути..сосіяни ж без бухла ніяк..
показати весь коментар
19.06.2025 02:54 Відповісти
Слушайте авиационного эксперта Константина Криволапа
И вы будете понимать
Что предотвратить дроновые атаки на города можно
Просто это дешево
Дронами сбивать дроны
На этом много бабла не срубишь
У нас дроны сбивают авиацией
Ну кто во власти будет
ДЕШЕВЫМ СПОСОБОМ УНИЧТОЖАТЬ ДРОНЫ ?
Там же не дураки сидят....
Не дай бог война закончится - не успеешь много бабла срубить..
показати весь коментар
19.06.2025 00:07 Відповісти
Та вони вже стільки нарубали - на кілька покооіеь вистачить...
показати весь коментар
19.06.2025 02:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EufCDSzF4Fw
нові дорожесні електронні втрати рашиств від влучного удару ЗСУ
показати весь коментар
19.06.2025 02:22 Відповісти
Замість здипіть про підозру лепсу - вицепіть адреси пілотів сім'ї , їбаніть в квартиру, в під'їзд...
показати весь коментар
19.06.2025 02:41 Відповісти
Вчера орки как с цепи сорвались минут за 15 штук семь пролетело один за другим в сторону Кременчуга и Днепра.
показати весь коментар
19.06.2025 06:44 Відповісти
 
 