Окупанти запустили по Україні ударні безпілотники з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері середи, 18 червня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 20:55.

"БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний. БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний", - повідомлялося о 21:36.

Також ворожі ударні дрони фіксувалися на півночі.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА північніше Сум, курс південний", - повідомлялося о 21:45.

"БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне", - повідомлялося о 21:47.

О 22:12 ПС повідомили:

БпЛА в західній та центральній частинах Дніпропетровщини, курс північний.

БпЛА з Сумщини, курсом на Харківщину та Полтавщину.

БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в напрямку Харкова. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:25.

БпЛА в напрямку Кременчука. Перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 22:32.

О 23:06 ПС повідомили:

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА в південній та західній частині Харківщини, курс південно-східний.

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Полтавщини, курс північно-західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.

БпЛА західніше Кременчука, курс північно-західний.

БпЛА курсом на Кам'янське.

О 23:49 ПС повідомили:

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північній та північно-східній частинах Полтавщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс північний.

БпЛА в південній частині Харківщини, курс південно-східний.

О 00:23 ПС повідомили про:

БпЛА західніше Чернігова, курс південний.

БпЛА в південній частині Чернігова, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний.

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку! Перебувайте в укриттях", - повідомлялося о 00:55.

О 00:57 ПС повідомили:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північно-західній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

О 01:42 ПС повідомили:

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Полтавщину.

О 02:11 ПС повідомили:

БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, постійно змінює курс.

Читайте також: Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках