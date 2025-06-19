Внаслідок російської атаки загинув працівник "Херсонобленерго" Олексій Бевза

Внаслідок атаки російського БпЛА загинув електрослюсар "Херсонобленерго" Олексій Бевза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"Під час виконання службових обов’язків на Херсонщині загинув електрослюсар служби підстанцій 38-річний Олексій Бевза.

Олексій виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу. У нього залишилися дружина і донька", - йдеться в повідомленні

