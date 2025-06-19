УКР
Новини обстріли Херсонщини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 389 3

Внаслідок російської атаки загинув працівник "Херсонобленерго" Олексій Бевза

свеча

Внаслідок атаки російського БпЛА загинув електрослюсар "Херсонобленерго" Олексій Бевза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

"Під час виконання службових обов’язків на Херсонщині загинув електрослюсар служби підстанцій 38-річний Олексій Бевза.

Олексій виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу. У нього залишилися дружина і донька", - йдеться в повідомленні

енергетика (2696) втрати (4578) Херсонська область (6237)
Царство Небесне
19.06.2025 09:10 Відповісти
Вічна пам,ять.
19.06.2025 09:20 Відповісти
Гинуть найкращі, царство небесне енергетику.
19.06.2025 12:45 Відповісти
 
 