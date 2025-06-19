В результате российской атаки погиб работник "Херсонобленерго" Алексей Бевза
В результате атаки российского БПЛА погиб электрослесарь "Херсонобленерго" Алексей Бевза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
"При исполнении служебных обязанностей на Херсонщине погиб электрослесарь службы подстанций 38-летний Алексей Бевза.
Алексей выполнял восстановительные работы после предыдущего обстрела. У него остались жена и дочь", - говорится в сообщении.
