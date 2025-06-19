РУС
Новости обстрелы Херсонщины Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
В результате российской атаки погиб работник "Херсонобленерго" Алексей Бевза

В результате атаки российского БПЛА погиб электрослесарь "Херсонобленерго" Алексей Бевза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"При исполнении служебных обязанностей на Херсонщине погиб электрослесарь службы подстанций 38-летний Алексей Бевза.

Алексей выполнял восстановительные работы после предыдущего обстрела. У него остались жена и дочь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине

энергетика (2617) потери (4563) Херсонская область (5240)
Царство Небесне
19.06.2025 09:10 Ответить
Вічна пам,ять.
19.06.2025 09:20 Ответить
Гинуть найкращі, царство небесне енергетику.
19.06.2025 12:45 Ответить
 
 